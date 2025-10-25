Advertisement
First Sign Of Kidney Damage: କିଡନୀ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

First Sign Of Kidney Damage: ବୃକକ୍ ବା କିଡନୀ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମଇଳା ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ତଥାପି, ବୃକକ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ବୃକକ୍ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, ବୃକକ୍ କ୍ଷତି ସ୍ଥାୟୀ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ବୃକକ୍ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃକକ୍ ଚାପର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି। 

ବୃକକ୍ ଚାପର ଲକ୍ଷଣ
ଥକ୍କାପଣ- ଶରୀର ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହା ଘଟେ କାରଣ ବୃକକ୍ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ସଫା କରିପାରୁନଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ।

ପାଦ ଏବଂ ଆଖି ଫୁଲିବା - ବୃକକ୍ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଟିସୁରେ ତରଳ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହା ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା - ବୃକକ୍ ପରିସ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ଦିନ ଓ ରାତି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। 

ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା - ଶରୀରରେ ମିନେରାଲ  ଏବଂ ଅପଚୟ ଅସନ୍ତୁଳନ ଚର୍ମରେ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଭୋକ ହ୍ରାସ - ଶରୀରରେ ମଇଳା ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ନିଜର ଭୋକ ହରାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଏକ ଅଜବ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ - କିଡନୀ ଉପରେ ଚାପ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଥାଏ।

ବାନ୍ତି ହେବା - ପେଟରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ବାନ୍ତି ଏବଂ ବାନ୍ତି ଲାଗିବା ପରି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ।

ଅଣନିଶ୍ୱାଃସୀ ଲାଗିବା - ଫୁସଫୁସରେ ଅଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଚୁପଚାପ୍ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତରଳ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେମାନେ ଦାୟୀ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଦିଆଯାଏ, ଶରୀର ବୃକକ୍ କ୍ଷତିର ସତର୍କ ସୂଚନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଜା ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସୂଚୀବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

