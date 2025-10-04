Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2947989
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Cancer Symptoms: କାଖ ତଳେ ଦେଖାଦିଏ କ୍ୟାନସରର ଏହି ୫ ଲକ୍ଷଣ...କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା

Cancer Symptoms: ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ୟୁମର ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତନର ଉପର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ। କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:26 PM IST

Trending Photos

Cancer Symptoms: କାଖ ତଳେ ଦେଖାଦିଏ କ୍ୟାନସରର ଏହି ୫ ଲକ୍ଷଣ...କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା

Cancer Symptoms: କର୍କଟ ରୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ। ଏହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆପଣ ସ୍ତନ କର୍କଟ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେପରିକି ସ୍ତନ ଚାରିପାଖରେ ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ରକ୍ତସ୍ରାବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି କର୍କଟ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ ବା କାଖତଳେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କ’ଣ କୁହନ୍ତି?
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ତନ କର୍କଟ ସିଧା କାଖରେ ଗଣ୍ଠି ସହିତ ଜଡିତ। ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଥମିକ ଟ୍ୟୁମର ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତନର ଉପର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ଦେଖାଯାଏ। କର୍କଟ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ। ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ।

ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ୫ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ
୧. ପୁନରାବୃତ୍ତି ଗଣ୍ଠି - ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ ତଳେ ବାରମ୍ବାର କଠିନ ଗଣ୍ଠି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଖିଅର କିମ୍ବା ୱାକ୍ସିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠି ହୋଇପାରେ।

Add Zee News as a Preferred Source

୨. କାଖତଳ ଫୁଲିବା - ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ୍ ରେ ବାରମ୍ବାର ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ଚର୍ମ ଘନ ହେବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବାହୁରେ ଭାରୀ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ।

୩. ଯନ୍ତ୍ରଣା - ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ୍ ମାଂସପେଶୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ କୋମଳତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଏହା ଲିମ୍ଫ୍ ନୋଡ୍ ଜଡିତତାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

୪. କାଖତଳର ରଙ୍ଗ - କାଖର ଚର୍ମ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ଝାଳ ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇପାରେ, ସହିତ ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ୍ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

୫. ଉଷ୍ମତା - ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରଆର୍ମସ୍ ରେ ଗରମ ଏବଂ ପୋଡ଼ାଜଳା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଏହା ଏକ ବହୁତ ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାହୁରେ ଗରମ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇ ଚର୍ମ ଅନୁଭବ କରିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ସ୍ତନ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବାର ଉପାୟ
ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମାମୋଗ୍ରାମ୍ କରାନ୍ତୁ।
ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ।
ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ।
ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

Also Read: Kumar Purnima 2025: କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠୁ ଖୋଲିବ ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ...ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ ସହ ଉନ୍ନତି

Also Read: Liver Damage Serious Symptoms: ଶରୀରର ଏହି ୮ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ସଢିବାରେ ଲାଗିଛି...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

cancer symptoms
Cancer Symptoms: କାଖ ତଳେ ଦେଖାଦିଏ କ୍ୟାନସରର ଏହି ୫ ଲକ୍ଷଣ...କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା
IND-W vs PAK-W
କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପୂରା ଡିଟେଲ୍ସ
Vande Bharat Express
Vande Bharat Express: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟା !
top 10 news today
Top 10 News: ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କଟକ ଭସାଣ ଘଟଣାରେ ୬ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
recruitment scam
ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କରୀ: ଆଉ ୨ ଗିରଫ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍‍ଓ ପରୀକ୍ଷା ବି ସନ୍ଦେହରେ
;