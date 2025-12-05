Foods for Strong Bones: ହାଡକୁ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କରେ ଏହି ୫ଟି ଖାଦ୍ୟ, ନିଜ ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ

Foods for Strong Bones: କମ୍ ବୟସରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ।
Foods for Strong Bones: ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ୱ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହାଡ଼ର ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଯୁକ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ହାଡ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । କ୍ଷୀର ସମେତ ଦହି ଏବଂ ପନିର କ୍ୟାଲସିୟମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦହିରେ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ୍ସ ରହିଥାଏ ଯାହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ହାଡ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ । ବନ୍ଧାକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ଏବଂ ପାଳଙ୍ଗ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ । ଏହା କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଭିଟାମିନ୍ K ରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର। ହାଡ଼ ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ ବାନ୍ଧିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ K ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ।
ବାଦାମ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଫଳ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ବାଦାମ, ଚିଆ ବିହନ ଏବଂ ତେଲ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି କ୍ୟାଲସିୟମର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିରାମିଷ ଉତ୍ସ। ବାଦାମ ଏବଂ ଚିଆ ବିହନରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଭରପୂର ରହିଥାଏ । ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଅଣ୍ଡା ଆମ ହାଡକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ହାଡ଼ର ଶକ୍ତି ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ହାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ସହିତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀର କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଥିବାବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୋଷଣ କରିପାରିବ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାଲମନ କିମ୍ବା ସାର୍ଡିନ ସାଲମନ ଏବଂ ସାର୍ଡିନ ପରି ଚର୍ବି ମାଛ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡରେ ଭରପୂର ହୋଇଥାଏ । ଓମେଗା-3 ହାଡ଼ର ଘନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
Disclaimer: ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ
