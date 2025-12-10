Advertisement
High Blood Pressure: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ଭୁଲ୍ ରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏହି ୫ଟି ଖାଦ୍ୟ, ହୋଇପାରେ ଅନର୍ଥ...

High BP: ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏକ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 10, 2025, 01:59 PM IST

High BP: ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏକ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏକ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବନତି ଆଣିପାରେ। ତେଣୁ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ(nutritionist) କିରଣ କୁକ୍ରେଜା ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି ତେବେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍। 

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିଲେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଏଡାଇବା ଉଚିତ୍?
ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କାହାକୁ ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଖାଦ୍ୟ କେବେବି ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:

ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ ଆଚାର - ପୁଷ୍ଟିସାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାମ୍ପଡ଼ ଏବଂ ଆଚାର ନଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଚାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।

ବିସ୍କୁଟ - ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା ଜୁସ୍ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ବେକରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ ସୋଡିୟମ୍ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ସୋଡିୟମ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।

ପନିର ଏବଂ ବଟର - ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପନିର ଏବଂ ବଟର ହେଉଛି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେଲ୍ଫ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତଚାପକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।

ବେକିଂ ସୋଡା – ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ବେକିଂ ସୋଡା ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ବେକିଂ ସୋଡା ଏକ ହାଇ-ସୋଡ଼ିୟମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

ଚାଇନିଜ୍ ସସ୍ ଏବଂ MSG – ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ଚାଇନିଜ୍ ସସ୍ ଏବଂ MSG ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସୋଡିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନଖାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

-ଅତ୍ୟଧିକ ସୋଡିୟମଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।
-ନିଦ୍ରାହିନତା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ।
-ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
-ହୃଦ୍‌ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
-ଅତ୍ୟଧିକ ସୋଡିୟମ୍ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଏହା ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।
-ଅଧିକ ସୋଡିୟମ୍ ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
-ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

Disclaimer:ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ

