Gajkesari Rajyog 2026: ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ...ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ

Gajkesari Rajyog 2026: ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Dec 28, 2025, 05:27 PM IST

Gajkesari Rajyog 2026: ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଶେଷ ସ୍ଥିତି ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର, ଜାନୁଆରୀ ୨, ୨୦୨୬ ରେ, ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ, ଯାହା ଅନେକ ରାଶିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ମିଥୁନରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗରୁ କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ।

ବୃଷ ରାଶି
ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜଭୁତ କରିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ।

ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଧନ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

