Ganesh Chaturthi Upay: ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ...ସବୁ ସଙ୍କଟ ହେବ ଦୂର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିବ ଜୀବନ

Ganesh Chaturthi Upay: ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଉପବାସ ରଖିବା ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିବା ସାଧକଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 23, 2025, 08:50 PM IST

Ganesh Chaturthi Upay: ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରୟା.... ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଏହି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପର୍ବ ବୁଧବାର, ୨୭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳିତ ହେବ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଜ୍ଞାନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦେବତା ଗଣେଶ ଭାଦ୍ରପଦ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଏହି ପର୍ବ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହା ଅନନ୍ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଉପବାସ ରଖିବା ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ କରିବା ସାଧକଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ।

ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଋଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ହାତୀ ଏବଂ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ।

ଘରୋଇ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଗଣେଶ ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ପରେ, ଗୋ ମାତାଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଘରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।

ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାର ଉପାୟ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଶୁଭ ଦିନରେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ୨୧ ଟି ଗୁଡ଼ ଲଡୁ ଏବଂ ଦୂବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ, ଗଣେଶ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତିନିଥର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ।

ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ସାରା ଦିନ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦଶ ଦିନ ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ
ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ନଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହଳଦିଆ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦଶ ଦିନ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ନଜର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

