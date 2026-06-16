Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍!

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 16, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:43 AM IST
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ରାଜ୍ୟରେ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍!
Gold rate today2 min ago
2
Odisha news35 min ago
3
Odisha news55 min ago
4
petrol diesel price today2 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago