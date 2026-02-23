Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3119653
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersGold Silver Price Today: ପୁଣି ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନା ଦର...ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କେତେ ଦାମ୍?

Gold Silver Price Today: ପୁଣି ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନା ଦର...ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କେତେ ଦାମ୍?

Gold Silver Rate Today: ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଲକ୍ଷେ ୪୭ ହଜାର ୯୦୦ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଲକ୍ଷେ ୪୬ ହଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷେ ୪୮ ୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲିଠୁ ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

Gold Silver Price Today: ପୁଣି ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନା ଦର...ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କେତେ ଦାମ୍?

Gold Silver Rate Today: ଆଜି ୨୩ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଏକ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ବଜାର ସ୍ଥିର ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ଆଜିର ସର୍ବଶେଷ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆଜିର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
ସାରା ଦେଶରେ ହାରାହାରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବଢିଛି :

୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ (ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା): ୧୫,୯୨୮ ରୁ ୧୫,୯୪୨ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ (ଅଳଙ୍କାର ସୁନା): ୧୪,୬୦୦ ରୁ ୧୪,୭୦୦ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍: ୧୧,୯୪୬ ରୁ ୧୧,୯୬୧ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ

Add Zee News as a Preferred Source

ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୪  କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ):
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଲକ୍ଷେ ୬୧ ହଜାର ୩୫୦ ରହିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଲକ୍ଷେ ୪୭ ହଜାର ୯୦୦ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଲକ୍ଷେ ୪୬ ହଜାର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର ଲକ୍ଷେ ୪୮ ୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲିଠୁ ୧୯୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । 

ଆଜିର ରୂପା ମୂଲ୍ୟ
ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଆଜି କିଛି ସହର, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।

ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ: ୨,୭୪,୯୦୦ ରୁ ୨,୯୦,୦୦୦
ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ: ୨୭୫ ରୁ ୨୯୦

ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରୂପା ଦର (ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ):
ଦିଲ୍ଲୀ/ମୁମ୍ବାଇ/କୋଲକାତା: ୨,୭୪,୯୦୦
ଚେନ୍ନାଇ/ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨,୮୯,୯୦୦
ଗାଜିଆବାଦ/ନୋଏଡା: ୨,୭୫,୦୦୦

ବଜାର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି
ସମିତିକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କ୍ରମାଗତ ଚାରି ଦିନର ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମନ୍ୱୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।

MCX ଅପଡେଟ୍: ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ଏପ୍ରିଲ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରାୟ ୧,୫୯,୪୨୦ରେ କାରବାର କରୁଛି।

Also Read: Holi 2026 Rashifal: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଖୋଲିବ ଏହିସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ...ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ !

Also Read: Colon Cancer Symptoms: ଅନ୍ତଃନଳୀରେ କ୍ୟାନସର ପୂର୍ବରୁ ପେଟରେ ଦେଖାଦିଏ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Rajasthan Marriage
Rajasthan Marriage: ବାହାଘର ଦିନ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ...ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କଲେ ବର
PM Narendra Modi
PM Narendra Modi: କଂଗ୍ରେସ ସେମିତିରେ ତ ଆଗରୁ ଉଲଗ୍ନ, ଆଉ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା?
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଟିମ୍ ଓ ସକାଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
road accident
Road Accident: ଅଶୁଭ ସୋମବାର, ୭୦ ଫୁଟ ଖାଇ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭ୍ୟାନ...୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତକୁ ୭୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା