Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3132718
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersGrah Gochar March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି

Grah Gochar March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି

Grah Gochar March 2026: ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶୁକ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬, ୨୦୨୬ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୫:୧୩ ରେ ମୀନ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:47 PM IST

Trending Photos

Grah Gochar March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି

Grah Gochar March 2026: ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରହର ଚଳନର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଚଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ଚଳନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଯେ, ଏହି ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର କେବେ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶି ବେଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗମନ
ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫, ୨୦୨୬ ରବିବାର ଦିନ ୧ଟା ବାଜି ୦୮ ମିନିଟ୍ ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଶୁକ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬, ୨୦୨୬ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୫:୧୩ ରେ ମୀନ ରାଶିରୁ ମେଷ ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଗମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ମେଷ ରାଶି
ମେଷ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିଶେଷ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ପ୍ରେମସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। 

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ସେମାନେ ନିଜ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।

ଧନୁ ରାଶି
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

Also Read: Shukraditya Rajyog: ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ ୟୁତି, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବର୍ଷିବ ପ୍ରଚୁର ଧନ, ବଢିବ ସମ୍ପତ୍ତି

Also Read: Surya Gochar 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶେଷ ଚଳନ...୫ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Grah Gochar March 2026
Grah Gochar March 2026: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ, ୫ ରାଶି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆସନ୍ତାକାଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
Petrol price hike
Petrol Price Hike: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧର ଚଡ଼କ! ୫୫ ଟଙ୍କା ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର
Gold rate today
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଭରି ପିଛା...
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ମାର୍ଚ୍ଚର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କେମିତି ରହିବ ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପ