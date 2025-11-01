Advertisement
November Grah Gochar: ନଭେମ୍ବରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ରହଙ୍କ ୪ଟି ଶୁଭ ସଂଯୋଗ, ୪ ରାଶିର ଅପାର ଲାଭ

Grah Gochar November 2025: ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ଗ୍ରହର ଗତି ଅନେକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ମାସରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ହଂସ ରାଜଯୋଗ, ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଚାରୋଟି ରାଶିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗ୍ରହର ଗତିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:57 PM IST

Grah Gochar November 2025: ନଭେମ୍ବର ମାସ ଗ୍ରହର ଗତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଛା ରାଶିକୁ ଗମନ କରିବେ। ଶନି ସିଧାସଳଖ ମୀନ ରାଶିରେ ଗତି କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୂଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଶି ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଗ୍ରହର ଗତି ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ଗ୍ରହର ଗତି ଅନେକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ମାସରେ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ, ହଂସ ରାଜଯୋଗ, ରୁଚକ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଚାରୋଟି ରାଶିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗ୍ରହର ଗତିରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 

ବୃଷ ରାଶି
ନଭେମ୍ବରରେ ଗ୍ରହର ଗତିରୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭଲ ବ୍ୟବସାୟିକ ରୋଜଗାର ହେବ, ଏବଂ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ବିରାଜମାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ।

ତୁଳା ରାଶି
ନଭେମ୍ବର ମାସ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।

ବିଛା ରାଶି
ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିପାରନ୍ତି।

ମକର ରାଶି
ନଭେମ୍ବର ମାସ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ମାସ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଚାପ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

