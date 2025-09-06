GST Cut On Cancer Medicines: କ୍ୟାନସର ମେଡିସିନ୍ ଉପରୁ ହଟିଲା ଜିଏସଟି, ସର୍ଜରୀ କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା!

GST Cut On Cancer Medicines: ଏବେ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ପାଦ।
Trending Photos
GST On Cancer Medicines: ଭାରତ ସରକାର GST ହାରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରୁ GST (ଶୂନ ପ୍ରତିଶତ) ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ୫ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ କର୍କଟ, ବିରଳ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଔଷଧ ଏବଂ ଉପକରଣ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ ସହିତ, ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିବା ସହଜ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ଚିକିତ୍ସା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିବାର ଉପରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଭାରତରେ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା। ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପକେଟ ଉପରେ ବହୁ ବୋଝ ପଡୁଥିଲା ବ୍ୟବହୃତ ଔଷଧ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ପାଇଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କର୍କଟ ସମେତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧରୁ GST ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଔଷଧ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକସ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ।
କେଉଁ ଔଷଧ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି
ସରକାର ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଉପରେ GST ଶୂନ୍ୟ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେପରିକି ଆସିମିନିବ୍, ଡାରାଟୁମୁମାବ୍, ମେପୋଲିଜୁମାବ୍, ପେଜିଲେଟେଡ୍ ଲିପୋସୋମାଲ ଇରିନୋଟେକାନ୍, ଇଭୋଲୋକୁମାବ୍, ଆଲିରୋକୁମାବ୍, ଇତ୍ୟାଦି।
କେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା
ପୂର୍ବରୁ ଥର୍ମୋମିଟର, ରକ୍ତଚାପ ମନିଟର, ଗ୍ଲୁକୋମିଟର, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଭଳି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ GST ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ, କାରଣ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ପାଦ।
ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର କ’ଣ ଲାଭ?
ଔଷଧ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ସଞ୍ଚୟ
ଯଦି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଯେପରିକି Onasemnogene abeparvovec, Asciminib, Daratumumab ଇତ୍ୟାଦି କର୍କଟ ରୋଗ (କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ) ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ GST ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସିଧାସଳଖ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପକରଣ ଉପରେ ସଞ୍ଚୟ
ଅପରେସନରେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ, ସର୍ଜିକାଲ୍ ଗଜ୍, ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋମିଟର (ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ), ଥର୍ମୋମିଟର ଇତ୍ୟାଦି ସହାୟକ ଉପକରଣ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ GST ୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ମୋଟ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି
ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସାରେ, ଔଷଧ, ସର୍ଜରୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଡିସପୋଜେବଲ୍ କିଟ୍ ପାଇଁ ଋଣ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡାଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କିଟ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୁକୋମିଟର (ଡାଏବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ) ପରି ଉପକରଣ ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସାର ମୋଟ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ରିହାତି ମିଳିବ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କର୍କଟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂକ୍ରମଣ ବିରୋଧୀ ଔଷଧ, କେମୋଥେରାପି ଔଷଧ କିମ୍ବା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ଥେରାପି ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ GST ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ଟିକସ ଯୋଗୁଁ, ରୋଗୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ବହୁତ କମ୍ ହେବ।
Also Read: Shani Sade Sati: ଏହି ୩ଟି ରାଶି ଉପରେ ଚାଲିଛି ଶନୀ ସାଡେ ସତୀର ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି?
Also Read: Lungs Damage Serious Symptoms: ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଫୁସଫୁସ୍...ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହି ୭ଟି ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ