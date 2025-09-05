Guru Gochar: ଗୁରୁ କରିବେ ନକ୍ଷତ୍ର ପଦ ଚଳନ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଏହି ୪ ରାଶିଙ୍କ ଜୀବନ
Guru Gochar: ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯଦିଓ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ବିଶେଷ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:59 PM IST

Guru Gochar:  ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଚର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ, ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୧ ସମୟରେ, ଗୁରୁ ମିଥୁନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ତୃତୀୟ ପାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ଚଳନ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ଦେବୀ ଅଦିତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ନବୀକରଣ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଶେଷ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ଚଳନ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ପରି ଶୁଭ ଘରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯଦିଓ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଚଳନ ବିଶେଷ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 

ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ଲଗ୍ନ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମୟ। ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ, ଗୁରୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିବ, ଯେପରିକି ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଫଳତା। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ​​ରହିବ ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଏବଂ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବିଶେଷକରି ଚାପ କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ସମୟ, ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।

ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଚଳନ ନବମ ଗୃହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ଘର ଭାଗ୍ୟ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶର। ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ସମୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। କ୍ୟାରିୟରକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୃପା ସହିତ କର୍ମ ବାଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

ଧନୁ ରାଶି
ଧନୁ ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଯାହା ବିବାହ, ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର କର୍ତ୍ତା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୁନର୍ବାସୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଏହି ଭ୍ରମଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ, ଯାହା ସନ୍ତାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଘର। ଏହି ସମୟ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଭଲ। ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ତଥାପି, ଅଧ୍ୟୟନ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡନ୍ତୁ। ଏହି ପରିବହନ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

