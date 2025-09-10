Health Insurance Claim: ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ୨ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ ବି କମ୍ପାନୀ ଭରିବ ସବୁଖର୍ଚ୍ଚ
Health Insurance Claim: ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍, କେମୋଥେରାପି କିମ୍ବା ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ରାତିସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଏସବୁ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି।

Health Insurance Claim: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ଲେମ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ କେବଳ ୨ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦାବି ପାଇବା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ତାହା ନୁହେଁ। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ସର୍ତ୍ତକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନାହାଁନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ୨ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ୟୁରାନ୍ସ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉଛି । ପୂର୍ବରୁ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍, କେମୋଥେରାପି କିମ୍ବା ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ରାତିସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏବେ ଏସବୁ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି।

କେଉଁ ଯୋଜନା ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ?
କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା ୨ଘଣ୍ଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ମଧ୍ୟ କଭର କରେ। ଏଥିରେ ICICI Lombard Elevate Plan, Care - Supreme Plan ଏବଂ Niva Bupa - Health Insurance Plan ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ICICI Lombard Elevate Plan 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୯,୧୯୫ ଟଙ୍କା। ଏହା ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ। Care - Supreme Plan ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୨,୭୯୦ ଟଙ୍କା। Niva Bupa - Health Insurance Plan ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଭର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୪,୧୯୯ ଟଙ୍କା।

ଗ୍ରାହକମାନେ କିପରି ଲାଭ ପାଇବେ?
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭଦାୟକ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ୍, କେମୋଥେରାପି, ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ଡାଏଲିସିସ୍ ଭଳି ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ଦାବି ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଛୋଟ ଏବଂ ଡେ-କେୟାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ। ଏହା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବି ବା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମୟୋଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏବେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ବୀମା କଭରେଜ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ଉନ୍ନତିକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କମ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପଲିସିଧାରକଙ୍କୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

