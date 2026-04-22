Asthma Symptoms: ଏହି ସଙ୍କେତ ଦିଶୁଛି ତ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଧିରେ ଧିରେ ବଢୁଛି ଶ୍ୱାସରୋଗ...ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା

Asthma Symptoms: ଆଜିକାଲି ବିଶ୍ୱରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ରୋଗକୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଦିଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଟାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିପାରେ। ତେଣୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସମୟାନୁସାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଯାହା ଫୁସଫୁସର ଶ୍ୱାସନଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଫୁଲିଯାଏ ଏବଂ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଆଲର୍ଜି, ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ହୋଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ, ପୋଷା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷତ କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି ବା ଟ୍ରିଗର କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ବାରମ୍ବାର କାଶ, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ କିମ୍ବା ସକାଳେ।
ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଛାତି ଟାଣ ଲାଗିବା।
ହାଲୁକା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କା କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ।
ଶୀଘ୍ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଛାତି ଭାରୀ ଲାଗିବା।
ଶ୍ୱାସରୋଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ
ଶ୍ୱାସରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି, ପିକ୍ ଫ୍ଲୋ ମିଟର, ଆଲର୍ଜି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ FeNO ପରି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଦାହକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଚିକିତ୍ସା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଶ୍ୱାସରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଔଷଧ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଇନହେଲର, ନେବୁଲାଇଜର ଏବଂ ଆଲର୍ଜି-ବିରୋଧୀ ଔଷଧ ସହାୟକ। ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରିଗରଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
Also Read: Govt Employee Leave: ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ୩ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କଲେ ସରକାର
Also Read: Gajlakshmi Rajyog Benefits: ୧୪ ମେରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଖୋଲିବ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ