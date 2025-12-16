Basi Roti Benefits: ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜବନୀ ପରି କାମ କରେ ବାସି ରୁଟି,ଜାଣନ୍ତୁ

Basi Roti Benefits: ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ରାତିରେ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି। ହେଲେ ବଳକା ରୁଟି ସକାଳ ପାଇଁ ରହିଗଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ବାସି ରୁଟି କହିଥାଉ। ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବେସ୍ ହିତକର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବାସିରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ କଣ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳେ।...
ବାସି ରୁଟି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
କିଛି ଲୋକ, ଏପରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ପତଳା ଶରୀରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି। ପତଳା ଲୋକେ ବାସି ରୁଟିକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ ରେ ସାମିଲ୍ କରିବା ଉଚିତ୍। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାସି ରୁଟିରେ ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ। ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ। ବାସିରୁଟିରେ ପ୍ରଚୁର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ:
ଆଜିର ଯୁବପିଢୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା କେହି ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ସହିତ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ:
ବାସି ରୁଟି ଦିନସାରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଳଖିଆରେ କ୍ଷୀର ସହିତ ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ:
ବାହାର ତେଲ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏସିଡିଟି ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ବାସି ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସିଡିଟିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବାସି ରୁଟି ଏହାର ଫାଇବର ଥିବାରୁ ଏହା ଅନ୍ତନଳୀରେ ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ (ପ୍ରିବାୟୋଟିକ୍ସ) କୁ ପୋଷଣ ଦିଏ। ଏହା ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମଜବୁତ କରିପାରେ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ:
ବାସି ରୁଟିର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାଜା ରୁଟି ଅପେକ୍ଷା କମ୍। ଏହାର ପ୍ରତିରୋଧୀ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯୋଗୁଁ, ଏହା ରକ୍ତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଛାଡିଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବୃଦ୍ଧିର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବାସି ରୁଟିରେ କ୍ୟାଲେସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥିବାରୁ ଏହା ହାଡ ଓ ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ୍ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।)