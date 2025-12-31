Diseases Signs In Eyes: ଆଖିର ଏହି ୭ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି କେଉଁ ରୋଗ....

Advertisement
Diseases Signs In Eyes: ଆଖି ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ କ’ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆଖି ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ରୋଗ ଅଛି ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ ଆଖିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆଖିରେ ପାଣି ଆସିବା, ଫୁଲିବା, ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅତ୍ୟଧିକ କଫ ଜମା ହେବା, ଆଖି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଆଖି ପାଣି ଆସିବା କିମ୍ବା ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ସତର୍କୀକରଣ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:26 PM IST

କେଉଁ ରୋଗ କ’ଣ କରେ ଆଖିରେ କ’ଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ?

ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା:
ଯଦି ଆପଣ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା ମଧୁମେହର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉଚ୍ଚ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଆଖିର ଛୋଟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ, ଯାହା ଡାଏବେଟିକ୍ ରେଟିନୋପାଥିକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହା ଆଖିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ।

ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯିବା:
ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ଆଖିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତଥାପି, ଯଦି ଆଖିକୁ ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହା କଞ୍ଜୁକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ।

ଆଖିରେ ହଳଦିଆପଣ:
ଯକୃତ ଖରାପ ହେଲେ ଆଖି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଯକୃତ ବିଲିରୁବିନକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ରକ୍ତରେ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖି ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ।

କର୍ଣ୍ଣିଆ ଚାରିପାଖରେ ମାଂସପେଶୀ:
ଯଦି କର୍ଣ୍ଣିଆ ଚାରିପାଖରେ ଧଳା କିମ୍ବା ମାଟିଆ ରେଖା ଦେଖାଯାଏ, ଆଖିର କଳା ଅଂଶ, ତେବେ ଏହା ଆଖିରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏହା ସାଧାରଣ। କମ ବୟସରେ, ଏହା ହାଇ-କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଆଖି ଫୁଲିବା କିମ୍ବା ପାଣି ଆସିବା:
ଆଖି ଫୁଲିବା ଆଲର୍ଜି, କଞ୍ଜୁକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ସାଇନସ୍ ସମସ୍ୟା, ଅନିଦ୍ରା, ଅତ୍ୟଧିକ କାନ୍ଦିବା, ଥାଇରଏଡ୍ କିମ୍ବା ବୃକକ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆଖିପତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପିମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣ, ଆଲର୍ଜି କିମ୍ବା ଅବରୋଧିତ ଲୁହ ନଳୀ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପାଣି ପଡ଼ିପାରେ।

ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା:
ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଲର୍ଜି, ଶୁଷ୍କ ଆଖି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, କଞ୍ଜୁକ୍ଟିଭାଇଟିସ୍, ବ୍ଲେଫାରାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା କେଶ ଝଡ଼ିବା ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୱଳନ ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ।

ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା:
ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସାଧାରଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ଶୁଷ୍କ ହେବା, ଆଲର୍ଜି, ସଂକ୍ରମଣ, ସାଇନସ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ଲୁକୋମା, ଇରାଇଟିସ୍ କିମ୍ବା ଅପ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁରାଇଟିସ୍ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସତର୍କତା ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଦ୍ଵାରା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

