Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:10 PM IST

Health Tips: ଆଜିକାଲି ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ନେବା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାମର ଚାପ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାପ ଆମ ନିଦ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ? ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚିକିତ୍ସକ ଆନନ୍ଦ ପଞ୍ଜାବୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି...

ଯଦି ଆପଣ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଇବେ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାତାର ଛଅ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ଶୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଓଜନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି ତଥାପି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ନିଦ୍ରା ଅଭାବ କିପରି ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରେ?
ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ପ୍ରଥମେ ଭୋକ-ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହରମୋନ୍ ଘ୍ରେଲିନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହି ହରମୋନ୍ ଭୋକ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘ୍ରେଲିନ୍ ସ୍ତର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ, ଲେପ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଲେପ୍ଟିନ୍ ପେଟ ଭରିଥିବା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅଭାବ ଆମକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ ନିଦ ଶରୀରରେ ଚାପ ହରମୋନ କର୍ଟିସୋଲର ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କର୍ଟିସୋଲ ପେଟ ଚାରିପାଖରେ ଚର୍ବି ଜମା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସ୍ଥୂଳତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ନିଦ ଅଭାବ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଶରୀରକୁ ଚିନିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ।

ନିଦ ଅଭାବର ପ୍ରଭାବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହା ମିଠା, ତେଲଭାଜି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହୋଇଥାଏ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିଦକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୭-୮ ଘଣ୍ଟା ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଦ ପାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ନିଦ ଅଭ୍ୟାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଭଲ ନିଦ କେବଳ ବିଶ୍ରାମ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।

