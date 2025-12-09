Health Tips: ସକାଳୁ ଚା' ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ୍, ହୋଇପାରେ ଏହିସବୁ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ!

Health Tips: ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକେ ସକାଳୁ ଚା' ସହିତ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ କହିଲେ ଚଳେ। ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳୁ ଚା ସହି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଆଥାନ୍ତି। ତଥାପି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମାନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଚା’ ଏବଂ ବିସ୍କୁଟର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସିଧାସଳଖ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ...ହୋଇପାରେ....
ଅଧିକାଂଶ ବିସ୍କୁଟ ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନି, ଲୁଣ ଏବଂ (ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ୍) ସହିତ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଚା’ ସହିତ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ରକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଚା’ରେ ଥିବା କ୍ୟାଫିନ୍ ଏବଂ ଟାନିନ୍ ଖାଲି ପେଟରେ ଏସିଡିଟି ବୃଦ୍ଧି କରେ। ବିସ୍କୁଟରେ ଥିବା ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା ଏବଂ ଚିନି ଏସିଡିଟି ଏବଂ ହାର୍ଟବର୍ନକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ମିଠା କିମ୍ବା ରିଫାଇନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥିବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ରକ୍ତ ଶର୍କରାରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ମଧୁମେହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟର ମିଶ୍ରଣ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଭଲ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏହା ପାଚନ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଭାରୀ ହେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଫୁଲିବାର କାରଣ ହୁଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚାରେ ଥିବା ଟାନିନ୍ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯେତେବେଳେ ବିସ୍କୁଟରେ ଫାଇବର କମ୍ ଥାଏ। ଏହା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଏବଂ ଖରାପ ଅନ୍ତନଳୀ ଗତିବିଧି ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ରିଫାଇନ୍ ମଇଦା, ଚିନି ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଚର୍ବି ଥିବା ବିସ୍କୁଟ୍ ସକାଳେ ଚର୍ବି ଜମା କରିଥାଏ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟ ଚର୍ବି ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ସକାଳ ଚା ସହିତ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାର କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଉନ୍ନତ କରୁଥିବା ପାନୀୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଚା ଏବଂ ବିସ୍କୁଟ୍ ବଦଳରେ, ଆପଣ ପାନମହୁରି ପାଣି, ଧନିଆ ପାଣି, ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍, କିମ୍ବା ଡାଲଚିନି ମିଶ୍ରିତ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
Disclaimer: ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ରୋଗର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏପରି କୌଣସି ଦାବିର ସତ୍ୟତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ।