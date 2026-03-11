Heart Attack In 40s: ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଏବେ ୪୦ରୁ ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି ହାର୍ଟ-ଆଟାକ୍...

Advertisement
Heart Attack In 40s: ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ବୟସରୁ ହୃଦରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ଧମନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Mar 11, 2026, 08:07 AM IST

Heart Attack In 40s: ଯଦି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ବୟସରୁ ହୃଦରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହାଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ଧମନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଜେନେରାଲ ଫିଜିସିଆନ୍ ଡକ୍ଟର ଶାଲିନୀ ସିଂହ ସାଲୁଙ୍କେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକମାନେ ହୃଦରୋଗର ଶୀକାର ହେଉଥିବାର ମୂଳ କାରଣ ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରେ ହୃଦରୋଗର ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୁବ ବୟସରେ ହୃଦରୋଗର କାରଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ।

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

୪୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦରୋଗର କାରଣ: 
ଡକ୍ଟର ଶାଲିନୀ ସିଂହ ସାଲୁଙ୍କେ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ହୃଦରୋଗର ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି:

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିବା: ପ୍ରତିଦିନ ୮ ରୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବା ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ହଠାତ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ, ଟ୍ରେକିଂ କିମ୍ବା ସମାନ ଭାରୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଧମନୀକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇନଥାଏ। ଯାହାକି ହୃଦୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।

ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର: ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର, ବ୍ୟାୟାମ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ପିଇବା, ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧିକାରୀ କିମ୍ବା ହରମୋନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଲିପିଡ୍ କ୍ଷତି ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଉଚ୍ଚ AQI: ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୃଦ୍‌ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଉଚ୍ଚ AQI, ଖରାପ ବାୟୁଚଳନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଧୂଆଁ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଧୂଆଁ ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ପ୍ରଦାହକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ।

କମ୍ ପାଣି ପିଇବା: ଶରୀରକୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପାଇଁ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବା ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଦିନସାରା ଖାଇବା: ଦିନସାରା ବାରମ୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍‌କୁ ଧୀର କରିଦିଏ, ଧମନୀକୁ ପ୍ରଦାହ କରେ ଏବଂ ହୃଦ୍‌ଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ହୃଦରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ହୃଦ୍‌ଘାତକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। କଞ୍ଚା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଓଟ୍ସ, ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ଭଳି ଅସଂଶୋଧିତ ଶସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ, ଲିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଡାଲି ଏବଂ ବିନ୍ସ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବାଦାମ, ବିହନ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଭଳି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ବି ଖାଆନ୍ତୁ।

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚିନିଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ, ଭଜା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରିଫାଇନ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଖାଇବା କମ କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ସକ୍ରିୟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଦିନସାରା କିଛି ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ।

ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଦ୍ରା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଅଟେ।

ହୃଦ ସମସ୍ୟା ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ଥୂଳତାକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଓଜନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

