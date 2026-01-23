Advertisement
ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ? ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିପଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:05 AM IST

Heart attack Reasons: ଏବେ କମ୍ ବୟସରେ କାହିଁକି ହେଉଛି ହାର୍ଟ-ଆଟାକ୍? କାରଣ କହିଲେ ବାବା ରାମଦେବ...

Heart attack Reasons: ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ହୃଦଘାତରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବାର ଦେଖୁଛେ ବା ଶୁଣୁଛେ। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ଅଥବା ଖିଆପିଆ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖିବାକୁପ ମିଳୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୃଦଘାତ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

 ଏଥିରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଫିଟ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରୋଗକୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଖରାପ ହେଉଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ? ଯୋଗ ଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିପଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ।

ଯୁବ ବୟସରେ ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ:
-ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା
-ଝାଳ ଆସିବା
-ବାନ୍ତି ଲାଗିବା

ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହୃଦଘାତର କାରଣ:
-ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ
-ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା
-ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ
-ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ
-ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ
-ସ୍ଥୂଳତା, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ

ବାବା ରାମଦେବ ହୃଦଘାତକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?

ବାବା ରାମଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ହୃଦଘାତର ବିପଦର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତଥାପି, ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ।
ବାବା ରାମଦେବ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଶରୀର ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଜା ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ଖାଆନ୍ତୁ।

ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗରୁ ଅନେକାଂଶରେ ରକ୍ଷା କରିବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାତିରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଏବଂ ପରେ ଚାଲିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଯକୃତ ଏବଂ କିଡନୀକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

