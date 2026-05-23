Heatstroke Remedy: ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଛଟପଟ ଲାଗିଲେ ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ, ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବନ

Heatstroke Remedy: ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ଲୁଣ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ।
Heatstroke Remedy: ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ହଠାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଶରୀର ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୁଏ। WHO ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ବିପଦ ଅଧିକ କାରଣ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଥକ୍କାପଣକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଥାଏ। ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ଅନେକ ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା , ଝାଳ ନ ବାହାରିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିମ୍ବା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡିବା। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତଳେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହିଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତନତା ଏକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତୃଷା, ଶୁଷ୍କ ପାଟି ଏବଂ ଓଠ, ପରିସ୍ରା କମ ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ଦେଖାଯାଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ନ ପିଇବା ଗୁରୁତର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବେ:
ପ୍ରଥମେ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ଆଣି ଏକ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଛାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଓଦା କପଡାରେ ପୋଛିବା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଢାଳିବା।
ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା କୁଲର ଚଲାନ୍ତୁ।
ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି କିମ୍ବା ORS ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚେତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡାକିବା।
ସାଧାରଣ ଜନତା କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି:
ଏହି ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଡେଲିଭରି ଏଜେଣ୍ଟ, ଶ୍ରମିକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲା ବିକାଳି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ, କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏବଂ ଗରମରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ କେବଳ ପାଣି ପିଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ଲୁଣ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେଣୁ, ବଟରମିଲ୍କ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ORS ପରି ପାନୀୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥଏ। ହାଲୁକା ଏବଂ ଢିଲା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ହିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ; ଏହାଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସତର୍କ ରହିବା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିରକ୍ଷା।
