Odisha News: ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି

Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersOdisha News: ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି

Odisha News: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଏ-ହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସ୍କୁଲ୍-କୁ ସକାଳୁଆ କରାଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।  ଜିଲ୍ଲାର  ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 21, 2026, 11:09 AM IST

୨୨,୨୩, ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖ ସ୍କୁଲ୍‌ କୁ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ହେଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ସାଢେ ୬ଟାରୁ ୧୦ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। 

ଗତକାଲି,  ଗଂଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ କୁ ଖରା ପାଇଁ  ( ୨୧ ତାରିଖ) ଆଜିଠାରୁ ୨୩ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛି।୨୧, ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ହେଲେ,ପଞ୍ଚମ, ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ।

About the Author
Narmada Behera

