Hepatitis A Infection: ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡୁଛି ହେପାଟାଇଟିସ 'ଏ', ଲକ୍ଷଣ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ ଉପଚାର

Hepatitis A Infection: ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭାଇରସ୍ ସଫା ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ହେପାଟାଇଟିସ୍ B କିମ୍ବା C ଠାରୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ଯକୃତ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଠାତ୍ ଯକୃତ ବିଫଳତା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:36 PM IST

Hepatitis A Infection: କେରଳରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମାମଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ୮୨ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୧ ହଜାର ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ର ପ୍ରକୋପ ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଖରାପ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଏକ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଯକୃତକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଦାହ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ କିପରି ବ୍ୟାପେ, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ହେପାଟାଇଟିସ୍ A କୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। 

ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଏକ ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଯକୃତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା HAV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭାଇରସ୍ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୂଷିତ ପାଣି କିମ୍ବା ଦୂଷିତ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଭାଇରସ୍ ସଫା ଶୌଚାଳୟ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଅଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ହେପାଟାଇଟିସ୍ B କିମ୍ବା C ଠାରୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ଯକୃତ ଉପରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଠାତ୍ ଯକୃତ ବିଫଳତା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?
ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଭାଇରସ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ହେବା ପରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ:

  • ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ।
  • ବାନ୍ତି ସହ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଡାଇରିଆ ହୋଇପାରେ।
  • ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ପେଟର ଉପର ଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଜରା ତଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା।
  • ଭୋକ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହେବା ।
  • ହାଲୁକା ଜ୍ୱର।
  • ଗାଢ଼ ପରିସ୍ରା।
  • ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢିପାରେ।
  • ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଚର୍ମ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆଖିର ଧଳା ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ହୋଇପାରେ।
  • ଚର୍ମ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ।

ହେପାଟାଇଟିସ୍ A କିପରି ରୋକାଯିବ
ହେପାଟାଇଟିସ୍ A ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପିଉଥିବା ପାଣି ସଫା ଅଛି। ବିଶେଷକରି କମ୍ ରନ୍ଧା କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ସି ଫୁଡ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ମେନ୍ୟୁରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ କେବଳ ଏକ ଭଲ ଭାବରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସି ଫୁଡ୍ ସେବନ କରନ୍ତୁ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶା ସେବନ ଏଡାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରେ ସଂକ୍ରମିତ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। 

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

