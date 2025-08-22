High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ

High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଶିରାରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
High Blood Pressure: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶିରାରେ ରକ୍ତଚାପ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ରକ୍ତଚାପ ୧୨୦/୮୦ mmHg ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ୧୪୦/୯୦ mmHg କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେପରିକି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଅଧିକ ଲୁଣ ସେବନ, ମେଦ ବହୁଳତା, ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଚାପ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୀରବ ଘାତକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନନିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ହୋଇପାରେ।
ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରକ୍ତଚାପ ଶିରାଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କଠିନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଶିରାରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହା ହୃଦରୋଗ, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିରା ଫାଟିପାରେ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେହିପରି, ଏହା ବୃକକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କାରଣ ନିରନ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ବୃକକ୍ ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁୟାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଖିର ରେଟିନାର ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଆଥେରୋସ୍ଲେରୋସିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରି-ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆର ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ମା' ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
