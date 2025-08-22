High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2892559
Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ

High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଶିରାରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:54 PM IST

Trending Photos

High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ

High Blood Pressure: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶିରାରେ ରକ୍ତଚାପ ସାଧାରଣଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ। ରକ୍ତଚାପ ୧୨୦/୮୦ mmHg ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ୧୪୦/୯୦ mmHg କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେପରିକି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଅଧିକ ଲୁଣ ସେବନ, ମେଦ ବହୁଳତା, ଧୂମପାନ, ମଦ୍ୟପାନ, ଚାପ, ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ନୀରବ ଘାତକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ କାରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଯତ୍ନ ନନିଆଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ହୋଇପାରେ।

ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରକ୍ତଚାପ ଶିରାଗ୍ରନ୍ଥି ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ କଠିନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦିଏ ଏବଂ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ହୃଦୟ, ମସ୍ତିଷ୍କ, ବୃକକ୍ ଏବଂ ଆଖିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୃଦୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଅନିୟମିତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଶିରାରେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ହୃଦୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଏହା ହୃଦରୋଗ, ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଆଶଙ୍କା ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶିରା ଫାଟିପାରେ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କିମ୍ବା ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେହିପରି, ଏହା ବୃକକ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ, କାରଣ ନିରନ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାପ ବୃକକ୍ ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁୟାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଖିର ରେଟିନାର ସ୍ନାୟୁକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ଅନ୍ଧତ୍ୱର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଶିରାଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରି ଆଥେରୋସ୍ଲେରୋସିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମାନଙ୍କଠାରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପ୍ରି-ଏକ୍ଲାମ୍ପସିଆର ବିପଦ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ମା' ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ।

  • କିପରି ରୋକାଯିବ?
  • ଲୁଣ ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
  • ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ।
  • ଚାପ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଆରାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ
  • ଧୂମପାନ କିମ୍ବା ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
  • ଯଥେଷ୍ଟ ନିଦରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ନିୟମିତ ଶୋଇବା ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ସମୟ ରଖନ୍ତୁ।
  • ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Also Read: Samudrik Shastra: ଶରୀରର ଏଇଠି ଅଛି କି କଳାଜାଇ, କର୍ମ ନକରି ବି ଖୁବ୍ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଓ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ମହିଳା

Also Read: Oral Health: ମୁଖ ବା ପାଟିର ଏମିତି ଯତ୍ନ କ୍ୟାନସର ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ କରିବ କମ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଟିକିନିଖି ଅପଡେଟ୍

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

High Blood Pressure Risk
High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମ
Political News
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ
Shoaib Akhtar
‘ପାକିସ୍ତାନ ଦଳରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳିବେ ବାବର ଆଜମ’
puri news
Puri News:ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା
cm mohan charan majhi
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୩୦ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏବଂ ୫୦୦ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ
;