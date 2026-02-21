Holi 2026 Rashifal: ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲିରେ ଖୋଲିବ ଏହିସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ...ରହିବନି ଧନର ଅଭାବ !

Holi 2026 Rashifal: ଶନି ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ସଂଯୋଗ ଅନେକ ରାଶିକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ପ୍ରଗତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
Holi 2026 Rashifal: ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩ରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହାର ପରଦିନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ରେ ହୋଲିକା ଦହନ ପାଳନ କରାଯିବ। ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ହୋଲି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହୋଲିରେ, ଶୁକ୍ର ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି, ମୀନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଶନି ମଧ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ସଂଯୋଗ ଅନେକ ରାଶିକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ, ପ୍ରଗତି, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।
ମେଷ ରାଶି
ହୋଲି ଅବସରରେ ମେଷ ରାଶି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ।
ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ଓ ଜାତକ ହୋଲି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ କରିବ। ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ଏବଂ ନିବେଶ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହେବ।
ଧନୁ ରାଶି
ସେହିପରି ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ, ସମୟ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ହୋଲି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ।
