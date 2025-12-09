Advertisement
Swapna Shastra: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ମିଳିଥାଏ ଶୁଭଫଳ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼...

କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ଅସୁବିଧାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:20 PM IST

Swapna Shastra: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ମିଳିଥାଏ ଶୁଭଫଳ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼...

Swapna Shastra: ସ୍ୱପ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଉଭୟ ଲକ୍ଷଣ ବହନ କରିଥାଏ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତର ଅସୁବିଧାକୁ ସୂଚିତ କରେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭଲ ସମୟକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ।

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫୁଲ - ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫୁଲ କିମ୍ବା ବଗିଚା ଦେଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଭଗବାନ - ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ଦିରରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ।

ନଦୀ କିମ୍ବା ପାଣି - ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଣି କିମ୍ବା ନଦୀ ଦେଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଫା, ପ୍ରବାହିତ ପାଣି ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତଥାପି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଇଳା ପାଣି ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବା - ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଦେଖିବାର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ସାପ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତଥାପି, ସାପ ଗୋଡ଼େଇବା ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ।

ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନା ଦେଖିବା - ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁନା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହା ଏକ ନୂଆ ଚାକିରି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ।

Priyambada Rana

