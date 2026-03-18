Zee OdishaOdisha LifeStyle and Others

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:22 PM IST

Kidney Detox Food: କିଡନୀକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖେ ଏହି ସାଧାରଣ ଉପାୟ, ମେଡିସିନର ପଡ଼ିବନି ଦରକାର

Kidney Detox Food: କିଡନୀ ଆମ ଶରୀରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆଜିକାଲି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ଯେପରିକି କିଡନୀ ପଥର, କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର, କ୍ରନିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗ, ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅଶୁଣା ରୋଗ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, କିଡନୀ ସଫା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା କେବଳ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ରୋକେ ନାହିଁ ବରଂ ଭିତରେ ଥିବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କିଡନୀ ସଫା କରିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ।

କିଡନୀ ସଫା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିଡନୀ ଶରୀରର ପ୍ରାଥମିକ ଫିଲ୍ଟର, ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଭଳି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରି ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରେ। ଏହା ସହିତ, ଶରୀରରେ ପାଣି, ଲୁଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ (ସୋଡିୟମ୍, ପୋଟାସିୟମ୍) ର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଲାଲ ରକ୍ତ କୋଷ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ହାଡ଼ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତଥାପି, କିଛି ଉପାଦାନ କିଡନୀକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଏପରି ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଆପଲ୍ ଭିନେଗାର - କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର ସେବନକୁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ସେବନ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ, ରକ୍ତଚାପକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ କିଡନୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭିନେଗାରରେ ଥିବା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ କିଡନୀ ପଥରକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ରାଜମା ମଞ୍ଜି: କିଡନୀ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଲ ବିନ୍ସ ବା ରାଜମା ମଞ୍ଜି ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ। ଏହିରାଜମା ମଞ୍ଜି କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସହାୟକ, ଏବଂ ଏହାର ସେବନ ପଥର ସମେତ ଅପଚୟ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଲେମ୍ବୁ ପାଣି: ଲେମ୍ବୁ ପାଣିକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ପାନୀୟ କିମ୍ବା ଏକ ସରଳ ପାନୀୟ ଭାବରେ ଭାବିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ସେବନ ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଏସିଡିକ୍ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରାରେ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ, କିଡନୀ ପଥର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ରକ୍ତକୁ ସଫା କରେ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ।

ତରଭୁଜ ଖାଆନ୍ତୁ: ପ୍ରତିଦିନ ତରଭୁଜ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରୁହେ ଏବଂ କିଡନୀକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ଜଳୀୟ ଅଂଶ ପରିସ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତରଭୁଜରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କିଡନୀ ପଥର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

