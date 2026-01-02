ଓଡ଼ିଶାରେ Jioର ଜୟଯାତ୍ରା, ନଭେମ୍ବରରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ନୂଆ ଗ୍ରାହକ

ଜିଓର ସେବା ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୪ଜି ଏବଂ ୫ଜି ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅତି ସୁଲଭ ଜିଓଭାରତ ୪ଜି ଫୋନ, ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ୨ଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୪ଜିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁଫଳ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଏହାର ଜୟଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖି, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୱାୟାରଲେସ୍, ୱାୟାରଲାଇନ୍ ଏବଂ ଫିକ୍ସଡ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ (ଏଫଡବ୍ଲୁଏ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଛି। ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଟ୍ରାଇ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସଦ୍ୟତମ ଟେଲିକମ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ୨୫୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଛି।
ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧.୫୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ସମାନ ସମୟରେ ୧୦୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ହରାଇଥିବା ଟ୍ରାଇ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅପରେଟର ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଏବଂ ବିଏସଏନଏଲ ଉଭୟ ଯଥାକ୍ରମେ ମାତ୍ର ୩୦୨୭ ଏବଂ ୨୪୩୩ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ, ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଓର ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୭୧ ଲକ୍ଷ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ୪୭.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ ବଜାର ଅଂଶ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ଜିଓର ସେବା ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ୪ଜି ଏବଂ ୫ଜି ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଅତି ସୁଲଭ ଜିଓଭାରତ ୪ଜି ଫୋନ, ବିଶେଷକରି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ୨ଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୪ଜିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁଫଳ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ କରିଛି।
ଟ୍ରାଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୩ କୋଟି ୬୧ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ଟେଲିକମ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ୱାୟାରଲେସ୍, ୱାୟାରଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏଫଡବ୍ଲୁଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୧ ଲକ୍ଷ ୬୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡି ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରମୁଖ ବାହକ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିବା ଟ୍ରାଇ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ୧୩ ଲକ୍ଷ ୮୮ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ମୋବାଇଲ୍ ଗ୍ରାହକ, ୧ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ୱାୟାରଲାଇନ୍ ବା ଜିଓଫାଇବର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଫିକ୍ସଡ଼ ୱାୟାରଲେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ବା ଜିଓଏୟାରଫାଇବର ଗ୍ରାହକ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜିଓ ୨୫୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜିଓଫାଇବର ଏବଂ ଜିଓଏୟାରଫାଇବର ଗ୍ରାହକ ଯୋଡି ରାଜ୍ୟରେ ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଜାରି ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କରେ ମୋଟ ହୋମ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୬ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହି ମାସରେ କେବଳ ଜିଓଏୟାରଫାଇବର ଅଧୀନରେ ୧୯୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ଜିଓ ୫ଜି ଏଫଡବ୍ଲୁଏ ଏବଂ ୟୁବିଆର ଏଫଡବ୍ଲୁଏ ସେବାରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଗ୍ରାହକ-ପ୍ରଥମେ ନୀତି ସହିତ, ଜିଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଜିଓଏୟାରଫାଇବର ଡିଜିଟାଲ୍ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା, ଶେଷ ମାଇଲ୍ ଫାଇବର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆହ୍ୱାନକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘର ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଗୁଡିକୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହାଇ-ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ସାଜିଛି। ଏହା ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ, ୮୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ୧୧ ରୁ ଅଧିକ ଓଟିଟି ଆପ୍, ଅସୀମିତ ୱାଇଫାଇ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁବିଧାକୁ ସୁଗମ କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରଫେସନାଲ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ପରିବାରଗୁଡିକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି।