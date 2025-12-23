Pollution Diseases: ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ରୋଗରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ: ରିପୋର୍ଟରୁ ଖୁଲାସା ହେଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ

Trending Photos
Pollution Diseases:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସର ଗଭୀର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। ଶରୀର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର କରିପାରେ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଥରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, AQI ହେଉଛି ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତିର ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ AQI ଖରାପ ହୁଏ, କ୍ଷତି ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦିଓ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ।
୨୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ "ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣିକା ପଦାର୍ଥର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଜମାଟ: ଏକ୍ସପୋଜର ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଣିକା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଫୁସଫୁସରେ ଗଭୀରକୁ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଜମାଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫୁସଫୁସର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ (ଏମ୍ସ)ର ପଲ୍ମୋନାରୀ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଅନନ୍ତ ମୋହନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପରି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତର ହରିଶ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ, ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କିବା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଯାହା ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଏମ୍ସର ପଲ୍ମୋନାରି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପିଏସଆରଆଇର ପଲ୍ମୋନାରି ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜିସି ଖିଲନାନିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ, ଶରୀର ପାଇଁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।
କ୍ଷତି କିପରି ହୁଏ?
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ, ବାୟୁ ସିଧାସଳଖ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳି, ଧୂଆଁ, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅତିସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା, ଯାହା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ନାସିକା କେଶ (କଫ) ଏବଂ ସାଧାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ?
ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଫୁସଫୁସରେ ଗଭୀରକୁ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ ସହିତ ଲାଗି ରୁହେ। ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଫା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫୁସଫୁସରେ ରହିଥାଏ।
ଏହି କ୍ଷତି କାହିଁକି ସ୍ଥାୟୀ?
ଫୁସଫୁସ ଏକ କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଧୋଇହେବ। ଫୁସଫୁସର ଭିତର ପୃଷ୍ଠ ବହୁତ ନାଜୁକ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ କଠିନ ଏବଂ କଳା ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫୁସଫୁସ କ୍ଷତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ; ଥରେ ଏହା ଘଟିଲେ, ଏହା ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ।