Add Zee Business As A Preferred Source
App

"ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୬ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ନାହିଁ"

'ମାନବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆଇନ' (THOA) ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍ଗ କିଣାବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ। କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ମନଇଚ୍ଛା କାହାକୁ ଅଙ୍ଗ ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 25, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:34 PM IST
"ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୬ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ନାହିଁ"

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA 2026: କରିମଙ୍କ ଯାଦୁଇ ଗୋଲ୍‌, କତାରକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପର ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୩୨ରେ ବୋସ୍ନିଆ
Bosnia vs Qatar30 min ago
2
Vinicius Junior52 min ago
3
Odia News59 min ago
4
Top 10 news1 hr ago
5
NCERT1 hr ago