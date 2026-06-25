"ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ୬ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ନାହିଁ"

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁହାଯାଏ ଯେ, କିଛି ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରୁହନ୍ତି। ହେମନ୍ତ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ହେମନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଶାକାର କରିଥିଲେ। ମେରଠରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରା ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ରହିବ। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆଜି ଅନେକ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଉଛି।
ଫେବୃଆରୀ ୨୯, ୨୦୨୦, ସେହି ଦିନ ଥିଲା ଯାହା ସବୁକିଛି ସବୁକିଛି ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେମନ୍ତ ହଠାତ୍ ବାନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆକାଶ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ସିଟି ସ୍କାନରୁ ଏକ ଅନ୍ତଃଭେଣ୍ଟ୍ରିକୁଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ଜଟିଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆର୍ଟେମିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ - ଏକ ସଫଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମେତ - କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଅଲଗା ଲେଖାଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨, ୨୦୨୦ ରେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟେମିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏବଂ ମୋହନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିବାର ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ହେମନ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଅପୂର୍ବା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଖା ଭାରୀ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ଅପାର ସାହସ ସହିତ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ଜୀଙ୍କ ଯକୃତ ଏବଂ ଉଭୟ କିଡନୀ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯକୃତକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଏକ ନିରୀହ ପିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଉଭୟଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଆର୍ଯ୍ୟାନ, କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ମୋର ଗୁରୁ, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଛି।"
ହେମନ୍ତ ଥରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅବସର ପରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ବିନା ଏକ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭରେ ଯିବେ। କେହି ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଶେଷ ବିଦାୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜୀ ମିଡିଆ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଖାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା ଏଥିସହ ମନରେ ଗର୍ବର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ହେମନ୍ତଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋଗ ନଥିଲା ବରଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ବର୍ଖା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋରେ କେବେ ଫୁଲ ହାର ପିନ୍ଧାଇ ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ପାଇଁ, ସେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି।"
ସେ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେ, ହେମନ୍ତ ଜୀ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ଏକ ଅଂଶ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମାଜରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନାର ଅଭାବ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଙ୍ଗଦାନକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହି ବରଖା କୁହନ୍ତି, "ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା।"
ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କିପରି ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ?
ବରଖା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: "ଜଣେ ଅଙ୍ଗ ଦାତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଖେଳ ଜଡିତ ନାହିଁ?"
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଯାହାକୁ NOTTO (ଜାତୀୟ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଟିସୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଂଗଠନ) କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସରକାରୀ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେକର୍ଡ ଅନଲାଇନରେ ଲଗ୍ ହୋଇଥାଏ। ଓଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍: ଅଙ୍ଗ ବଣ୍ଟନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଏକ ଓ୍ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରୋଗୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତାର ଗମ୍ଭୀରତା, ରକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ସୁସଙ୍ଗତତା ଭଳି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ; ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅସମ୍ଭବ।
ଅଙ୍ଗ ବିକ୍ରୟ ଏକ ଅପରାଧ: 'ମାନବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆଇନ' (THOA) ଅନୁଯାୟୀ, ଅଙ୍ଗ କିଣାବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାହାକୁ ଅଙ୍ଗ ଆବଣ୍ଟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋପନୀୟତା: କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅଯଥା ଚାପ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପରିବାରର ପରିଚୟକୁ କଡ଼ା ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଏ।