Kendra Drishti Yog: ମଙ୍ଗଳ-ଗୁରୁ ମିଶି କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରୃଷ୍ଟି ଯୋଗ, ଫିଟିବାକୁ ଯାଉଛି ୩ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ

Kendra Drishti Yog: ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପରୀତ ପ୍ରକୃତିର ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ ଅନେକ ରାଶି ଲାଭବାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ-ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 'କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ' ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ।
Kendra Drishti Yog: ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦେବ, ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳକୁ ସାହସ, ଶକ୍ତି, ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ବୀରତ୍ୱ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଭୂମିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ, ଭାଗ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ଧର୍ମ, ସଦ୍ଗୁଣ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦେବ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସକାଳ ୮ଟା ୨୪ ରୁ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ପରସ୍ପରଠାରୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ।
ମେଷ ରାଶି
ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ-ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 'କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ'ରୁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଯାହା ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ମାମଲା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭୂତ ହେବ।
ବିଛା ରାଶି
'କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ' ଗଠନ ହେବା ସହିତ, ବିଛା ରାଶିର ଯୁବକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିବ। ପ୍ରେମ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ।
ଧନୁ ରାଶି
ମଙ୍ଗଳ-ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 'କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ' ସହିତ, ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ହେତୁ ଯୁବକମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ହଠାତ୍ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଉନ୍ନତି ପାଇବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
