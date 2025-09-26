Advertisement
Kendra Drishti Yog: ସୂର୍ଯ୍ୟ-ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ...୩ ରାଶିର କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ

Kendra Drishti Yog: ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୧ଟା ବାଜି ୧ ମିନିଟ୍ ରେ, ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପିତୃତ୍ୱର ଦାତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ବିବାହ, ଶିକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ, ସନ୍ତାନ, ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଧର୍ମର ଦାତା ବୃହସ୍ପତି ପରସ୍ପର ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:27 PM IST

Kendra Drishti Yog: ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏହା ଅନେକ ଉପବାସ ଏବଂ ପର୍ବର ଆଗମନ ସହିତ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଗ୍ରହଙ୍କ ଚଳନକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ, ଦୀପାବଳିର ଆନନ୍ଦମୟ ପର୍ବ ୨୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ଧନର ଦେବୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଆତସବାଜି ମଧ୍ୟ ଫୁଟାଯାଏ। ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି ବର୍ଷ ଦୀପାବଳିର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 'କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ' ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୧ଟା ବାଜି ୧ ମିନିଟ୍ ରେ, ସମ୍ମାନ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ, ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପିତୃତ୍ୱର ଦାତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ବିବାହ, ଶିକ୍ଷା, ଭାଗ୍ୟ, ସନ୍ତାନ, ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଧର୍ମର ଦାତା ବୃହସ୍ପତି ପରସ୍ପର ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବେ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।

ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଯୋଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 'କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ' ଗଠନ କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ।

ବୃଷ ରାଶି
ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ "କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ" ଗଠନ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।

ସିଂହ ରାଶି
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବ ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। କର୍ମଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ନିବେଶ ଲାଭ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି।

କୁମ୍ଭ ରାଶି
ବୃଷ ଏବଂ ସିଂହ ବ୍ୟତୀତ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅକ୍ଟୋବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ "କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ" ରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

