Ketu Gochar 2026: ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କେତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ୩ ରାଶି, ଉପୁଜିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା!

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ରାଶିକୁ କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଅଟକିପାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିପାରେ। ତେଣୁ, କେତୁଙ୍କର ଏହି ଚଳନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:01 PM IST

Ketu Gochar 2026: ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କେତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ୩ ରାଶି, ଉପୁଜିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା!

Ketu Gochar 2026: କେତୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରୁ ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଦିନ କେତୁ ପୂର୍ବାଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବାହାରି ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯାହା ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଶୁକ୍ରକୁ ପୂର୍ବାଫାଲଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କେତୁଙ୍କ ଗୋଚର କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। 

ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି ରାଶିକୁ କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କାମ ଅଟକିପାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିପାରେ। ତେଣୁ, କେତୁଙ୍କର ଏହି ଚଳନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ବୁଦ୍ଧିମାନର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।

୧.ମିଥୁନ ରାଶି: 
ଏହି କେତୁ ଗୋଚର ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ। ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

୨.ତୁଳା ରାଶି: 
ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ଏବଂ ଜୀବନ ବାହାରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। ନିବେଶ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅବହେଳା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

୩.ମୀନ ରାଶି: 
ମୀନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବାସସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଜରୁରୀ। ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।

କେତୁ ଗୋଚର ସମୟରେ କ’ଣ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ?
ଏହି ପରିବହନ ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଚାନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି। Zee Odisha News ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ସମାଧାନ ଭାବେ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଜ୍ଞାନଥିବା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

About the Author
author img
Priyambada Rana

ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ କେତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ୩ ରାଶି, ଉପୁଜିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା!
Weather Report Today: ଆଇଏମଡିର ବଡ଼ ସୂଚନା! କମିବ ଶୀତ, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ ୪୦ କିମି ବ
India vs New Zealand 1st T-20: ଆଜି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ତ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
ବଦଳିବ ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟମ: ଆସିଲା 'ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀତି-୨୦୨୬'
Gold Rate Today: ଆଜି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର୍