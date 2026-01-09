Kidney Damage Symptoms: ଆଖିରୁ ଜଣାପଡ଼େ କିଡନୀ ଫେଲ୍ ହେବାର ଏସବୁ ସଙ୍କେତ...ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ

Kidney Damage Symptoms: କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଆଖି ଲାଲ, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଫୁଲିପାରେ। ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଲାଲପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା କିଛି ଦଂଶନ କରୁଥିବା ପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
Kidney Damage Symptoms: ଆଜିକାଲି ଆଖି ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେଉଛି । ଆଖି ସମଗ୍ର ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେହିପରି ଯଦି କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିଡନୀ ହେଉଛି ଶରୀରର ଫିଲ୍ଟର, ଅଳିଆ ସଫା କରି ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରେ। କିଡନୀ କ୍ଷତିକୁ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଫେଲ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିଥାଏ। ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁୟର ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଚର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ। ଆଖିରେ କିଡନୀ କ୍ଷତି କିପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଆଖି ଲାଲ, ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଫୁଲିପାରେ। ଏହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆଖିରେ ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା ଲାଲପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା କିଛି ଦଂଶନ କରୁଥିବା ପରି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି କିଡନୀ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ ଲିକେଜ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ତରଳ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖି ଫୁଲିଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ଦେଖିବାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବୃକକ୍ କ୍ଷତି, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଝାପ୍ସା କରିପାରେ।
ବୃକକ୍ ସମସ୍ୟା ଶରୀରରେ ମିନେରାଲ୍ସ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷକରି, ରକ୍ତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ଫସଫେଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖିରେ ଜମା ହୁଏ। ଏହି ଜ୍ୱଳନ ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଇଚ୍ଛା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବୃକକ୍ ରୋଗ କିମ୍ବା ବୃକକ୍ ବିଫଳତା ବା କିଡନୀ ଫେଲୁୟର ଗ୍ଲୁକୋମା ହୋଇପାରେ। ଏହି ତରଳ ଅସନ୍ତୁଳନ ଆଖିରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଝାପ୍ସା ଏବଂ ରେଟିନା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅନୁଭବ, କଳା ଦାଗ କିମ୍ବା ଚମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବୃକକ୍ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ।
ବୃକକ୍ ରୋଗ କିମ୍ବା ବୃକକ୍ କ୍ଷତି ନିରନ୍ତର ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ରକ୍ତ ଏବଂ ପରିସ୍ରାରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବୃକକ୍ ରୋଗ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇପାରେ।
ଚର୍ମ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଥାଏ।
ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା, ବିଶେଷକରି ରାତିରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିପାରେ।
ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଲିକେଜ୍ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯାଏ।
ପ୍ରୋଟିନ୍ ଲିକେଜ୍ ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ସୋଡିୟମ୍ ଜମା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗୋଡ ଫୁଲିପାରେ।
ଯଦି ବୃକକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଅସନ୍ତୁଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ କ୍ରାମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା।
ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୋକ କମିଯାଏ।
(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
