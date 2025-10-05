Kidney Failure Symptoms: କିଡନୀ ଫେଲୁଅର ହେବାର ୭ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ, ଦେଖାଦେଉଥିଲେ କରନ୍ତୁନି ଅଣଦେଖା

Advertisement
Kidney Failure Symptoms: ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବୃକକ୍‌ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କିଡନୀ ରୋଗ ଅନେକ ସମୟରେ ବାନ୍ତି ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା- କିଡନୀ ରୋଗ ରକ୍ତରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୋକ କମିଯାଏ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପରି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Oct 05, 2025, 07:32 PM IST



Kidney Failure Symptoms: ବୃକକ୍ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ, ରକ୍ତକୁ ଛାଣିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ, ବୃକକ୍‌ର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତଥାପି, ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ (Kidney Failure) ଯୋଗୁଁ ବୃକକ୍‌ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବୃକକ୍‌ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି, ଆପଣ ସମୟକ୍ରମେ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସତର୍କତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍‌କୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୃକକ୍‌ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ।

Kidney Failure ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ
ପରିସ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ - ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ, ପରିମାଣ କିମ୍ବା ଗନ୍ଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃକକ୍‌ ସମସ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯେପରିକି ଫେଣିଆ ପରିସ୍ରା, ରକ୍ତ, କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିସ୍ରା ହେବା । ସେହିପରି ପାଦ ଫୁଲା, ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ଫୁଲା ବୃକକ୍‌ରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା - ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍‌ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିଥାଏ। ତାସହ  ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବୃକକ୍‌ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। କିଡନୀ ରୋଗ ଅନେକ ସମୟରେ ବାନ୍ତି ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା- କିଡନୀ ରୋଗ ରକ୍ତରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭୋକ କମିଯାଏ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପରି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

କିଡନୀ ରୋଗ ଚର୍ମ କୁଣ୍ଡାଇବା ପରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ । ସେହିପରି ପରିସ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନର ଉପସ୍ଥିତି କିଡନୀ ଖରାପର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

କିଡନୀ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ଉପାୟ
କିଡନୀ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ:

ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ - ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ତେଣୁ, ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ - ମଧୁମେହ କିଡନୀ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ତେଣୁ, ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ - ସ୍ଥୂଳତା କିଡନୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ, ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ - ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ କିଡନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ - ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ଵାରା କିଡନୀ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ।

ଲୁଣ ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ - ଅତ୍ୟଧିକ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ।

ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ - ଧୂମପାନ କିଡନୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

