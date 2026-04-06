Spittoon Device: ପକେଟ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍ କଣ? ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ

Spittoon Device: 'ପକେଟ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍' କ'ଣ? ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଭାରତରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା ଏବଂ ତମାଖୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବାଧରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତଥା ଅପରିସ୍କାର ହୋଇଥାଏ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:41 PM IST

Spittoon Device: 'ପକେଟ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍' କ'ଣ? ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ

Spittoon Device: ଭାରତରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପାନ ଏବଂ ଗୁଟଖା ଛେପ ପକାଇବା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗୁଟଖା, ପାନ ମସଲା ଏବଂ ତମାଖୁ ସେବନ କରନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ସେବନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସଂକ୍ରମଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍କଟ ରୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜଟିଳତା ତଥା ଉଚ୍ଚ ବିପଦ ବହନ କରେ। ଏହି ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଭଳି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ବାରମ୍ବାର ଛେପ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମାବଳୀ ସତ୍ତ୍ୱେ।

ମୂଳତଃ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ, ପାନ, ଗୁଟଖା କିମ୍ବା ତମାଖୁ ଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଛେପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏହି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପଦ୍ରବକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (TOI) ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, "ସଲ୍ୟୁସନ୍ରିଜ୍" ନାମକ ଏକ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଟ ସ୍ପିଟୁନ୍ ବିକଶିତ କରିଛି। ସରଳ ଭାଷାରେ, ଏହାକୁ ପକେଟରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋର୍ଟେବଲ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ। ଡିଭାଇସଟି ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ପକେଟ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଗରେ ବହନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ଅନନ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।

ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛେପ ପକାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ପାନ ମସଲା କିମ୍ବା ଗୁଟଖା ଖାଇବା ପରେ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଛେପ ପକାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବହାର ପରେ, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ର ଢାଙ୍କୁଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଲକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କୌଣସି ଲାଳ କିମ୍ବା ଛିଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ।

ଲାଳକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର ଶୋଷକ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଡିଭାଇସ୍ କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦାଗକୁ ରୋକିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ତମାଖୁ ସେବନ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଛେପ ପକାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ କର୍କଟ, ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବେକ କର୍କଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଛେପ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଅବାଧରେ ଛେପ ପକାଇଥାନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ଏହି ଉତ୍ପାଦଟି ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୁବ ଉଦ୍ଭାବକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବା କିମ୍ବା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ମୂଳ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ।

ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି "ପକେଟ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍" କେବଳ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ନାଗରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା ରଖିବା ଏବଂ ରୋଗ ପ୍ରସାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

Soubhagya Ranjan Mishra

spittoon device
Spittoon Device: 'ପକେଟ୍ ସ୍ପିଟୁନ୍' କ'ଣ? ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣନ୍ତୁ
