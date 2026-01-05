Ration Card e-KYC: ବିନା ଇକେୱାଇସିରେ ମିଳିବନି ରାସନ...ଜାଣନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ ସହ ଅଫଲାଇନ ଅପଡେଟର ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା

Ration Card e-KYC: ସେମାନଙ୍କର e-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ e-KYC କିପରି କରିପାରିବେ।
Trending Photos
Ration Card e-KYC: ଯଦି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତା, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର e-KYC କାମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ବିନା, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ରାସନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ (NFSA) ଅଧୀନରେ ରାସନ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସବସିଡି ଏବଂ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ e-KYC ଏବେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୩ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ, ସେମାନଙ୍କର e-KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ e-KYC କିପରି କରିପାରିବେ।
ଘରୁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ e-KYC କିପରି କରିବେ?
ଆପଣ କେବଳ କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରୁ e-KYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଥମେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ Mera KYC ଏବଂ Aadhaar Face RD ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଆପ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ କ୍ୟାପଚା ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ସହିତ ଏହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ।
ଫେସ୍ ଇ-କେୱାଇସି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିବ। କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ।
ଯଦି ଫଟୋଟି ସଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଇ-କେୱାଇସିର ସ୍ଥିତି କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇ-କେୱାଇସି ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ପ୍ରଥମେ, ମେରା କେୱାଇସି ଆପ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, କ୍ୟାପଚା ଏବଂ OTP ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଏହା "Y" ଦେଖାଏ, ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଏହା "N" ଦେଖାଏ, ତେବେ ଇ-କେୱାଇସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି।
ସେହିପରି ଇ-କେୱାଇସି କିପରି ଅଫଲାଇନରେ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ e-KYC ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ e-KYC ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ରାସନ ଦୋକାନ (FPS) କିମ୍ବା CSC (ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର) କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର e-KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବେ।
Also Read: Signs Of Diabetes: ଚେହେରାରେ ଏହି ୫ଟି ଲକ୍ଷଣ କହିଦେବ ଡାଏବେଟିସ...ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ
Also Read: Budh Gochar 2026: ଜାନୁଆରୀ ୭ରୁ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନ, ଟଙ୍କାଗଦିରେ ଶୋଇବେ ଏହି ୩ ରାଶି...ବଢିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ