January Festival: ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପଡୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସହ ଏହି ସବୁ ପର୍ବ, ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା

January Festival: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ମହାନ ପର୍ବ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରୁଥିବା ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭଳି ଜାତୀୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏକାଦଶୀ, ପ୍ରଦୋଷ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପବାସର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ 2026 ପାଇଁ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ମାଘ ମାସର ଆରମ୍ଭ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୁଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଘ ମାସ ଜାନୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶେଷ ହୁଏ। ମାଘ ମାସରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ, କଳ୍ପବସ ପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଉପବାସ, ଜପ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ମାସରେ ଭଗବାନ ହରି ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି
ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୪ରେ ପାଳନ କରାଯିବ।
ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାଘ ମାସରେ ପଡୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପର୍ବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଗଙ୍ଗା ପରି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ କିମ୍ବା ଜଳ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳରେ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ନୀରବତା ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ମାଘ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରୀ
ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ, ମାଘ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଜାନୁଆରୀ 19, 2026 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 28, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ, ମାଘ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିକୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬ରେ ପାଳିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ସାରା ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଠିକ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଜାନୁଆରୀ ମାସର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ
ଜାନୁଆରୀ 1, 2026: ଇଂରାଜୀ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗୁରୁ ପ୍ରଡୋଶ ଭ୍ରାଟ।
ଜାନୁୟାରୀ 3, 2026: ପାଶ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନର ପର୍ବ, ଶାକମ୍ବରୀ ଜୟନ୍ତୀ।
ଜାନୁଆରୀ 3, 2026: ମାଗ ମାସ ଆରମ୍ଭ।
ଜାନୁଆରୀ 5, 2026: ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଜୟନ୍ତୀ।
ଜାନୁୟାରୀ 6, 2025: ସାକତ ଚାଉଥ, ସୌଭାଗ୍ୟଗୁଣ୍ଡାରି ଭ୍ରାଟ।
ଜାନୁଆରୀ 12, 2025: ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟନ୍ତୀ, ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ।
ଜାନୁଆରୀ 13, 2026: ଲୋହ୍ରି।
ଜାନୁଆରୀ 14, 2026: ମାକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶଟିଲା ଏକାଦାଶି, ପୋଙ୍ଗଲ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ।
ଜାନୁୟାରୀ 15, 2026: ସଙ୍କ୍ରାନ୍ତ ପୁଣିଆକାଲ, ଶଟିଲା ଏକାଦାଶି, କୃଷ୍ଣ କୁର୍ମା ଦ୍ୱାଦଶ, ମତ୍ତୁ ପୋଙ୍ଗଲ, ମାଗ ବିହୁ।
ଜାନୁଆରୀ 16, 2026: ଶୁକ୍ର ପ୍ରଡୋଶ ଭ୍ରାଟ, ମାସିକ ଶିବରାତ୍ରୀ, ଶାବ-ଇ-ମେରାଜ।
ଜାନୁୟାରୀ 18, 2026: ମାଉନି ଆମାଭାସିଆ, ମାଗ ଅମାବାସ୍ୟା।
ଜାନୁଆରୀ 19 2026: ମାଗ ଗୁପ୍ତା ନବରାତ୍ରୀ।
ଜାନୁଆରୀ 20, 2026: ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ।
ଜାନୁଆରୀ 22, 2026: ଗଣେଶ ଜୟନ୍ତୀ, ରାମଲାଲା ପ୍ରତୀକ ଦିବସ, ଗୌରୀ ଗଣେଶ ଚୈତନ୍ୟ।
ଜାନୁଆରୀ 23, 2026: ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ।
ଜାନୁଆରୀ 24, 2026: ସ୍କନ୍ଦ ଶାସ୍ତି।
ଜାନୁଆରୀ 25, 2026: ଭାନୁ ସପ୍ତମୀ, ରଥା ସପ୍ତମୀ, ନର୍ମଦା ଜୟନ୍ତୀ, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ।
ଜାନୁଆରୀ 26, 2026: ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ।
ଜାନୁଆରୀ 29, 2026: ଜୟା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱାଦଶ।
ଜାନୁୟାରୀ 30, 2026: ଜୟା ଏକାଦାଶୀ ଉପବାସ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀ, ଶୁକ୍ର ପ୍ରଡୋଶ ଉପବାସ।