Uterus Cancer Symptoms: ଗର୍ଭାଶୟରେ କର୍କଟ ହେଲେ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ...ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Mar 10, 2026, 05:49 PM IST

Uterus Cancer Symptoms: ଗର୍ଭାଶୟର କର୍କଟ, କିମ୍ବା ସାଧାରଣତଃ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାକୁ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗର୍ଭାଶୟ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଏହାର ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କର୍କଟ କୋଷଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ଏହି କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ। ଚିକିତ୍ସା ଟ୍ୟୁମରର ସ୍ଥାନ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ, ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ତାହା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡିକୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଅଣ ଦେଖା କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଶେଷ ହେବା ପରେ କିମ୍ବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇପାରେ।

କେତେକ ସମୟରେ, ଗୋଟିଏ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୁଏ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ, ଧଳା ସ୍ରାବ ପାଣିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓଜନ ହ୍ରାସ କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାରି ରହିପାରେ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେକ ସମୟରେ ହାଲୁକା କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ।

ପରିସ୍ରା ଏବଂ ମଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପରିସ୍ରା କ୍ୱଚିତ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।

ଋତୁସ୍ରାବ ପରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ପରିବାରରେ ଡିମ୍ବାଶୟ, ଗର୍ଭାଶୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ତନଳୀ କର୍କଟ ରୋଗର ଇତିହାସ ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଅଧିକ ଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଅବଦାନ ରଖିପାରେ। ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ ଓଭାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍, ପୂର୍ବ ରେଡିଏସନ୍ ଥେରାପି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଇତିହାସ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ?
ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା, ପେଲଭିକ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ପେଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଭାଜିନାଲ୍ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କର୍କଟ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୋମେଟ୍ରିଆଲ୍ ବାୟୋପ୍ସି, ହିଷ୍ଟେରୋସ୍କୋପି ବାୟୋପ୍ସି, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ।

ଯଦି ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିଯାଇଛି, ତେବେ ଏକ୍ସ-ରେ, ସିଟି ସ୍କାନ୍, ଏମ୍ଆରଆଇ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ପିଇଟି ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇପାରେ।

Rashmita Sahoo

