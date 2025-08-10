Lack Of Hemoglobin: ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମିଲେ ମାଡ଼ିବସିବ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ...ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଘରୋଇ ଉପଚାର
Lack Of Hemoglobin: ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ କେହି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:59 PM IST

Lack Of Hemoglobin: ରକ୍ତରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଏହା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନ୍। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ, ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ। ରକ୍ତହୀନତାରେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ କେହି ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ରକ୍ତହୀନତାର ଲକ୍ଷଣ
ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ
ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ
ଫିକା ଚର୍ମ ଏବଂ ମାଢ଼ି
ଥକ୍କାପଣ
ଦୁର୍ବଳତା
ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିବା
ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା

ରକ୍ତହୀନତାର କାରଣ
କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କମ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ଏବଂ ରକ୍ତହୀନତା ହୋଇପାରେ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଲୁହା
ଭିଟାମିନ୍ ବି-୧୨ ଅଭାବ
ରକ୍ତହୀନତା
କର୍କଟ ବୃକକ୍ ରୋଗ
ଯକୃତ ରୋଗ
ଥାଲାସେମିଆ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ
ମଦ୍ୟପାନ କରିବା

ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ରକ୍ତହୀନତାରେ ଲାଭଦାୟକ
ଆନିମିଆରେ ଆଇରନ, ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଆଇରନ୍ ଅଭାବରୁ ହେଉଥିବା ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇରନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ବିନ୍ସ, ସବୁଜ ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲିରେ ଆଇରନ୍ ଭରପୂର ହୋଇଥାଏ। ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମାଛ ଭଳି ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ ଥାଏ।

ବାଦାମ, ତୈଳବୀଜ, ଅଳସୀ ବିହନ ଭଳି ବାଦାମ ଏବଂ ବିହନରେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ, ରକ୍ତହୀନତାରେ ପୀଡିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।

ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ ଥାଏ। ଡାଳିମ୍ବ ବ୍ୟତୀତ ସେଓ, କମଳା, ଆମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଲେମ୍ବୁ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଭଲ ଉତ୍ସ ଯାହା ଆଇରନ୍ ପୋଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରକ୍ତହୀନତା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।

(Disclaimer: ଆମର ଆର୍ଟିକିଲ୍ କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଟିପ୍ସ ଫଲୋ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବଦା ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଓ ଡାଏଟିସିଆନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । 

