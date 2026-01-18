Lakshmi Narayan Yog 2026 Rashifal: ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯୋଗ...ଟଙ୍କା ଗଣି ଗଣି ଥକିବେ ଏହି ୪ ରାଶି

Advertisement
Lakshmi Narayan Yog 2026 Rashifal: ଏହି ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ?

Lakshmi Narayan Yog 2026 Rashifal: ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରୁ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଜାନୁଆରୀ ୨୧ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନରେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ବୈବାହିକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ବିଳାସର ଦାତା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୩ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳ ୧୦ଟା ବାଜି  ୧୭ ମିନିଟ୍ ରେ ଜ୍ଞାନ, ବାଣୀ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ଗୋଚର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ।

ଏହା ସହିତ, ଜାନୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖ ରାତି ୯ଟା୧୫ ମିନିଟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଶୂନ୍ୟ ଡିଗ୍ରୀ  କୋଣୀୟ ଦୂରତାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଏକ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ।

ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁକ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବୁଧକୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ଶୁଭ ସଂଯୋଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ। ଏହି ଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ, ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ?

ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଣ୍ଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ନିବେଶ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

ମିଥୁନ ରାଶି
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଗତି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଦେୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବ।

କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ହୋଇପାରେ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜଭୁତ ହେବ। ପରିବାର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ମକର ରାଶି
ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବ, ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରୟାସରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ, ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

