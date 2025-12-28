LIC Benefits Plan: ଆସିଲା ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ...୧୪୦୦ ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟରେ ପାଆନ୍ତୁ ୨୫ ଲକ୍ଷର ଫାଇଦା!

LIC Benefits Plan: ଯେତେବେଳେ ପଲିସି ମ୍ୟାଚଅର ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋନସ୍ ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୫ଲକ୍ଷର ମୌଳିକ ବୀମା ରାଶି, ୮.୬୦ ଲକ୍ଷର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ସରଳ ସଂଶୋଧନ ବୋନସ୍ ଏବଂ ୧୧.୫୦ ଲକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
LIC Benefits Plan: ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ (LIC) ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଯେତେବେଳେ ନିବେଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା କଥା ଆସେ, LIC ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ନାମ ହୋଇ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ପଲିସି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ତେବେ LIC ର "ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ" ପଲିସି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ପଲିସି (ପ୍ଲାନ୍ ନମ୍ବର 915) ହେଉଛି ମିଆଦି ବୀମା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ଏକ ମହାନ ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କମ ପ୍ରିମିୟମ୍ ମହାନ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ
ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବୀମା ପଲିସି କିଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବୋଝ ପକାଏ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ୩୫ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ବାଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ୩୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପଲିସି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୬ ହଜାର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ପ୍ରତି ମାସରେ । ଏହା ପ୍ରାୟ ୪୫ରୁ ୪୬ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅନୁବାଦ କରେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧିରେ, ଆପଣ ମୋଟ ପ୍ରାୟ ୫.୭୦ ଲକ୍ଷ ଜମା କରିବେ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ପଲିସି ମ୍ୟାଚଅର ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୋନସ୍ ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୫ଲକ୍ଷର ମୌଳିକ ବୀମା ରାଶି, ୮.୬୦ ଲକ୍ଷର ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ସରଳ ସଂଶୋଧନ ବୋନସ୍ ଏବଂ ୧୧.୫୦ ଲକ୍ଷର ଅନ୍ତିମ ଅତିରିକ୍ତ ବୋନସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଜୀବନ ସହିତ, ଜୀବନ ପରେ ମଧ୍ୟ
ଏଲଆଇସିର ଟ୍ୟାଗଲାଇନ୍ ଏହି ପଲିସିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଟ୍ କରେ। ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କଭରେଜ୍"। ଯଦିଓ ବୀମା ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପରିପକ୍ୱତା ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ପଲିସି ନୁହେଁ। ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣ ପରି, ୨୫ଲକ୍ଷ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସିର ମିଆଦ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ।
ମ୍ୟାଚଅର ପରେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ୫ ଲକ୍ଷର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ବିପଦ କଭର ଉପଭୋଗ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ପଲିସି ଧାରକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି (ଯଦିଓ ଏହା ଶହେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୁଏ), ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହିପରି, ପଲିସି ଦୁଇଥର ଦେୟ କରେ: ଥରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପରିପକ୍ୱତା ସମୟରେ, ଏବଂ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ।
ସୁରକ୍ଷା ସହିତ କର ସଞ୍ଚୟ
ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ପଲିସିରେ ନିବେଶ କରିବାର ଆଉ ଏକ ଲାଭ ହେଉଛି କର ଲାଭ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଆୟକର ଆଇନର ଧାରା 80C ଅନୁଯାୟୀ କଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଧାରା ୧୦(୧୦ D) ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରମୁକ୍ତ।
ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଏହି ପଲିସି କାମରେ ଆସିପାରେ। ପଲିସିର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି, କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ପ୍ରିମିୟମ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ଅଛି। ମାସିକ ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ୧୫ ଦିନର ଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ୩୦ ଦିନର ଗ୍ରେସ ପିରିୟଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନା ୧୮ରୁ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ୧୫ ରୁ ୩୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅବଧି ବାଛିପାରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା ଭଳି ରାଇଡରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ । କୌଣସି ସୂଚନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମର କେୟାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି।)
