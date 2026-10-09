Love Horoscope: ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ୪ ରାଶି, ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!

Love Horoscope: ଯଦି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେବେ, ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଜି କିପରି ହେବ ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ମେଷ ରାଶି:
ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ରୋମାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ଥିବା ପରି ମନେହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏକ ରିଲେସନସିପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମନରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦିନସାରା ମନୋବଳ ଖରାପ ରହିବ।
ବୃଷ ରାଶି:
ସକାଳେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାବେଳେ ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦିନସାରା ଭଲରେ ବିତାଇବେ। ରିଲେସନରେ ଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କର୍କଟ ରାଶି:
ବିବାହିତ ଏବଂ ରିଲେସନରେ ଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ସିଂହ ରାଶି:
ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ରିଲେସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
କନ୍ୟା ରାଶି:
ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ଯଦି ସଂପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ବିଷୟରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ତୁଳା ରାଶି:
ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ, ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ବିବାହିତ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦମ୍ପତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ବିଛା ରାଶି:
ରିଲେସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଧନୁ ରାଶି:
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏକ ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ମକର ରାଶି:
ବିବାହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିନର ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ହେବ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ ରାଶି:
ଏହି ସମୟରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ପାର୍ଟନର ପାଇପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ କିମ୍ବା ସଂପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ।
ମୀନ ରାଶି:
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଶେଷ ହେବ।
Disclamer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।