Add Zee Business As A Preferred Source
App

Love Horoscope: ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ୪ ରାଶି, ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!

Love Horoscope: ଯଦି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଉଭୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୋଝ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତେବେ, ପ୍ରେମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି କିଛି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଜି କିପରି ହେବ ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Oct 09, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 02:49 PM IST
Love Horoscope: ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ରେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ଏହି ୪ ରାଶି, ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ!

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CJPକୁ ଜନ୍ତରମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମନା, ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ୍ ଓ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ
2
3
4
5