Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3213051
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersLPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍

LPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍

LPG Cylinder Booking: ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୋଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କୋଡ୍ ସେୟାର ନକରି, ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 11, 2026, 04:43 PM IST

Trending Photos

LPG Cylinder Booking: LPG ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଜାରି ହେଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍

LPG Cylinder Booking: ଯଦି ଆପଣ ଘରୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଇଣ୍ଡେନ, HPCL ଏବଂ ଭାରତ ଗ୍ୟାସ ଭଳି ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ବିତରଣ ସମୟରେ ଏକ ବିତରଣ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କୋଡ୍ (DAC) ସେୟାର କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।

ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବୁକିଂ ସମୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ OTP କିମ୍ବା ବିତରଣ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କୋଡ୍ (DAC) ପଠାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କୋଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି କୋଡ୍ ସେୟାର ନକରି, ବିତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ନାହିଁ। କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ସଠିକ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଠକେଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି
କମ୍ପାନୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ:

Add Zee News as a Preferred Source

VM-HPGASc-S କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡେନ ଭଳି ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେରକ ID ରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଏକ ଚାରି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ OTP ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
କେବଳ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ସମୟରେ କୋଡ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
କୌଣସି କଲ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଜରୁରୀ।

ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କର ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏକ ନୂତନ କୋଡ୍ ପାଇପାରିବେ। ସିଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।

Also Read: Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି...ଜାଣନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପଡେଟ୍?

Also Read: Chandra Gochar: ୧୪ ମେରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଦୋଷ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ୪ଟି ରାଶି ଉପରେ ହେବ ଧନର ବର୍ଷା !

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ
PM Narendra Modi
ସୋମନାଥ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ୍ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
cm mohan charan majhi
ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ‘ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ’, ଯୋଗଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
cyclone update
Cyclone Update: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି...ଜାଣନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆସିଲା କ'ଣ ଅପ
Odisha Crime News
ନୟାଗଡ଼ରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ ଯୁବକ