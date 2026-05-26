Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3229602
Zee OdishaOdisha LifeStyle and OthersLPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା

LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା

LPG Gas Price: ଭାରତ ଏହାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, PNG ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାଉଚର ପାଇବାକୁ ପଡିବ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 26, 2026, 07:40 PM IST

Trending Photos

LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା

LPG Gas Price: ଦେଶର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ  ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ସେଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହା ଦେଶରେ LPG ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାର ଏବେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

LPG Gas Price: ଦେଶର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ PNG ସଂଯୋଗ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଏହାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସରକାର ଏହି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, PNG ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୩୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାଉଚର ପାଇବାକୁ ପଡିବ।

ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜାରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସରଣ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ PNG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର LPG ସଂଯୋଗ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ସେଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆମଦାନୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ଏହା ଦେଶରେ LPG ଯୋଗାଣ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାର ଏବେ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ PNG ସଂଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୂତନ ନିୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୂର୍ବରୁ PNG ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭାଉଚର ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ PNG ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଭାଉଚର ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା LPG ସଂଯୋଗ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ। ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଡାଟିଆ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ।

ବାର୍ଷିକ LPG ବ୍ୟବହାର
ଦେଶ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୩୩ ନିୟୁତ ଟନ୍ LPG ବ୍ୟବହାର କରେ। ଭାରତ ଏହାର ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପଶ୍ଚିମ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମଦାନୀ କରେ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଶର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତଥାପି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ନରୱେ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ LPGର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଗତ ଚାରି ଦିନରେ, ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୭.୨ ନିୟୁତ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ୧୬.୬ ନିୟୁତ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ।

Also Read: Odisha News: ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Also Read: June Bhagyasali Rashi: ଜୁନ ମାସରେ ଏହିସବୁ ରାଶି ହେବେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହ...

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

LPG gas price
LPG Gas Price: ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳିବନି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ସରକାର ତତ୍କାଳ ହିଁ ଲଗାଇଲେ କଟକଣା
Odisha news
Odisha News: ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Odisha news
Odisha News: ନିର୍ଦ୍ଦୋଶରେ ମୁକୁଳିଲେ ଅବ୍ଦୁର ରେହମାନ
Unnao Bus Accident
ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବସ ଚାଳକଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ନେଇଗଲା ଜୀବନ
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ମେ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ନେଇ ଆଇଏମଡି ଜାରି କ