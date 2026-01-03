Magh Month 2026: ମାଘ ମାସରେ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ...ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ଯାଏଁ ଏହି ୩ରାଶିର ଉନ୍ନତି

Magh Month 2026: ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ରେ ବୁଧ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗ୍ରହ ପରିଭ୍ରମଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ମାଘ ମାସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମନେ ପକାଇବେ।
Magh Month 2026: ୨୦୨୬ ମସିହାର ଆରମ୍ଭରେ ମାଘ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶେଷ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ମାଘ ମାସ ଜାନୁଆରୀ ୪ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ନାନ, ଦାନ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ବିଶେଷ ଲାଭ ଆଣିଥାଏ, ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଥର ମାଘ ମାସରେ, ଚାରୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ, ସେମାନଙ୍କ ରାଶିକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଚାରୋଟି ଗ୍ରହ ମକର ରାଶିରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଜାନୁଆରୀ ୧୩ ରେ ମକର, ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧୭ ରେ ବୁଧ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଗ୍ରହ ପରିଭ୍ରମଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ତିନୋଟି ରାଶି ମାଘ ମାସକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ମନେ ପକାଇବେ।
ମେଷ ରାଶି
ଚଳିତ ମାଘ ମାସରେ, ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷକରି, ଏହି ରାଶିର ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଡିଲ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ପ୍ରୟାସ କଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ।
ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମାଘ ମାସ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ।
ବିଛା ରାଶି
ମେଷ ଏବଂ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟତୀତ, ମାଘ ମାସ ମଧ୍ୟ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ରାଜା କିମ୍ବା ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଇନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ମାସକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ପାଇବେ, କାରଣ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଡି ଆସିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)
