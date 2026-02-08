Mahashivratri 2026 Grah Gochar: ମହା ଶିବରାତ୍ରୀ ପରଠୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...ଟଙ୍କାରେ ରହିବନି ଅଭାବ

Advertisement
Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 08, 2026, 03:46 PM IST

Mahashivratri 2026 Grah Gochar: ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ ଏହି ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ବା ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ମହା ଶିବରାତ୍ରି ଫେବୃଆରି ୧୫ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ପର୍ବ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ବୈଦିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ମହା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ, ଧନିଷ୍ଠ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୯ଟାରେ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଗ୍ରହ ବୁଧ, ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।

ବୃଷ ରାଶି
ମହା ଶିବରାତ୍ରୀରେ ଏହି ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଥିବା ମାନସିକ ଚାପ କମିବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ।

କର୍କଟ ରାଶି
ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ହେବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।

ତୁଳା ରାଶି 
ସେହିପରି ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ମହା ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବିଶେଷ ରହିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଯେକୌଣସି ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

