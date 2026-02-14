Advertisement
Mahashivratri Shubh Yog: ମହା ଶିବରାତ୍ରୀରେ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗରୁ ୫ ରାଶିକୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ, ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଖୋଲିବ ରାସ୍ତା

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 14, 2026, 09:11 PM IST

Mahashivratri Shubh Yog: ମହାଶିବରାତ୍ରି କେବଳ ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଅବସର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ୧୫ ଫେବୃଆରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଘଟୁଛି, ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ୧୫ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦିନ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାହୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଏକ ସଂଯୋଗଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଶୁକ୍ର-ବୁଧ ମିଶ୍ରଣ ଧନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ-ରାହୁ ମିଶ୍ରଣ ଶକ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମହାନ ସୁଯୋଗକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କେବଳ କ୍ୟାରିଅର, ଚାକିରି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନୂତନ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜଭୁତ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଡେଇଁବାର ପଥ ପରିସ୍କାର ହେବ। ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବସ୍ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସରକାରୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆୟର ଏକ ସ୍ଥିର ଉତ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସମୟ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ।

ମହା ଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଏହି ଯୋଗ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ଯୋଗ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ପଥ ଖୋଲିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ, କଳା, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଦ୍ରୁତତମ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ। ଅତୀତର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସମୟ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଏକ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ।

ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ, ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସହଭାଗୀତା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ, ଯାହା ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନବସୃଜନ ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ।

ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ-ନାରାୟଣ ଯୋଗ ମୀନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି ସେମାନେ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ପାଇବେ। ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଏବଂ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

(Disclaimer: ଏହି ଖବର କେବଳ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ। ଏହି ସୂଚନାକୁ ନେଇ ଜୀ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ ପୁଷ୍ଟି କରେନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।)

