Pan Card Rule Change: ପାନକାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାର ବଦଳିବ ନିୟମ, ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ

Pan Card Rule Change: ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାଲ ପାନ କାର୍ଡ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ପାନ ଜାରି ହେବାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ପାନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
Pan Card Rule Change: ପାନକାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି କାମ। ପାନକାର୍ଡ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥକ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ। ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧାର-ଆଧାରିତ ହୋଇଯିବ।
ସରକାର ପାନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ପାନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ, ଏକାଧିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୂର ହେବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ ଜାଲ ପାନ କାର୍ଡ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏକାଧିକ ପାନ ଜାରି ହେବାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ପାନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବାଧିକ ନୂତନ ପାନ ଆବେଦନକାରିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସମୟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଉଭୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପାନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଧାର ପାଇବାକୁ ପଡିବ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତରେ ୭୮୦ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୫୪ ପ୍ରତିଶତ କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୯୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।
