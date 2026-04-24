Trigrahi Yog 2026:  ଏହା ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ, ଏକ ମଙ୍ଗଳାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଯୋଗ ମେ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 24, 2026, 07:29 PM IST

Trigrahi Yog 2026: ମଙ୍ଗଳ ଚଳନ ଆଣୁଛି ଶୁଭ ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ, ୫ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ...ଟଙ୍କାରେ ରହିବନି ଅଭାବ

Trigrahi Yog 2026: ମେଷ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ରାଜା ହେବାର ପଥ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦେବ। ଏହି ମଙ୍ଗଳ ଚଳନ ମେ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ।

ମେ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ, ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ରାଶି, ମେଷରେ ଚଳନ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ସହିତ ସଂଯୋଗରେ ରହିବ। ଏହା ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗରୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ, ଏକ ମଙ୍ଗଳାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ଲାଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଯୋଗ ମେ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନ କେବଳ ମେଷ, ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ମେଷ ରାଶି
ଏହି ରାଜଯୋଗ ମେଷ ରାଶିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।

ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶିର ଶାସକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବେ। କେବଳ କିଛି ସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବହୁଗୁଣିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ।

ତୁଳା ରାଶି
ଏହି ରାଜଯୋଗ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ସହଭାଗୀତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା କୋର୍ଟ ମାମଲା ଆପଣ ଜିତିପାରନ୍ତି।

ମକର ରାଶି
ଏହି ତ୍ରିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବ। ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଉଠିବେ। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବ, ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ।

କୁମ୍ଭ ରାଶି 
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଣିବ। ଏହା ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। 

Disclaimer:ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ZEE ODISHA NEWSର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ପୁରାଣ ତଥ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ZEE ODISHA NEWS ଦାୟୀ ରହିବ ନାହିଁ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

